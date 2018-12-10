«Ленавтодор» заключил государственный контракт с подрядчиком ЗАО «АБЗ-Дорстрой» на строительство всеволожского виадука. Развязка с двухпутным путепроводом на 39 километре Колтушского шоссе обойдется примерно в полтора миллиарда рублей. Планируется, что путепровод протяженностью 1,2 км возведут к 2022 году.

– Реализация проекта имеет важное значение, ведь действующий железнодорожный переезд тормозит движение практически каждый час, – рассказал глава дорожного комитета Ленобласти Юрий Запалатский. – Движение по путепроводу планируется открывать поэтапно. Транспорт поедет в обе стороны, как только будет готова первая очередь виадука, а в это время подрядчик будет достраивать вторую часть путепровода.