В нашем районе он один такой, прославленный Герой России – Валерий Семёнович Сластён, капитан I ранга запаса. Живет в поселке Кузьмоловский, где уже, будучи на «гражданке», был главой администрации. Затем депутатом и главой поселения, одновременно исполняя обязанности главы Всеволожского муниципального района и возглавив его до окончания избирательного срока в 2009 году.

На это время пришелся переходный период внедрения закона, реформирующего местное самоуправление. Шла острая политическая борьба за власть, когда было, пожалуй, самое конфликтное столкновение интересов и амбиций в нашем районе с начала перестройки.

Валерий Семенович оказался в эпицентре горячего очага политических страстей – он с достоинством человека, офицера, патриота выдержал это испытание, погружаясь в глубины противоречий, разных мнений и позиций, не допускал анархии в депутатском корпусе, работал на благо района и его жителей.

До этого в течение 30 лет в его жизни были другие глубины – морские. Несколько раз я пыталась вывести разговор об их тайнах с Валерием Семеновичем, он отказывался. Сначала ссылался на гриф секретности, потом, когда оставил депутатскую деятельность и ушел «в тень», и вовсе замкнулся: кому это нужно, это было давно, а ему уже 70 (в прошлом году исполнилось).

Но все-таки на некоторые вопросы В.С. Сластен мне ответил. Что под водой он провел более 13 000 часов. Посчитайте, это целых полтора года!!! А что за спецзадание в условиях, сопряженных с риском для жизни, за которое он был удостоен звания Героя России? Ответ короткий: погрузился на глубину 500 метров. Где? В Балтийском море. В каких морях ещё осваивал глубины? В Баренцевом, Охотском, Черном. Вот и вся информация.

Но есть и другие источники, где можно узнать об этом легендарном человеке. Сибиряк, родился в Омской области, в селе Русская Поляна. В Военно-морском флоте с 1966 года. Окончил Аварийно-спасательную школу Черноморского флота, затем отделение подготовки техников-водолазов при Ленинградском высшем военно-морском инженерном училище. В 1970 году назначен на должность командира группы подводного минирования Балтийского флота.

В октябре 1975 года В.С. Сластен переведен в 40-­й Государственный научно-исследовательский институт аварийно-спасательного дела, водолазных и глубоководных работ МО СССР. За 22 года службы там занимал должности: офицер-испытатель, старший офицер-испытатель, заместитель начальника отдела, начальник лаборатории – водолазный специалист. Параллельно в 1978 году заочно окончил Высшее военно-морское инженерное училище имени Ф.Э. Дзержинского по специальности «кораблестроение». За 30 календарных лет службы В.С. Сластен освоил не менее двух десятков разных профессий.

В 1995 году В.С. Сластен вместе с капитаном II ранга А.Г. Храмовым стал участником длительного научного эксперимента, в течение которого были проведены уникальные медицинские и научные опыты по проблеме пребывания человека на сверхглубинах. Погружение длилось более 2­-х недель. За что им обоим и было присвоено звание Героя России.

Сухие строчки, за которыми настоящий подвиг. Изучая материалы по теме, я нашла в открытом источнике книгу Александра Ржавина «Морские дьяволы. Из жизни водолазов-разведчиков Балтийского моря ВМФ». Вот в ней, в числе других, есть страницы о подвиге Валерия Сластена. Позволю себе процитировать несколько абзацев.

«Сегодня из различных источников, как официальных, так и неофициальных, известно, что, к примеру, по составу и качеству специальных дыхательных газовых смесей для глубоководных погружений лидировали советские военные. Они далеко ушли от своих западных конкурентов, но какой ценой был достигнут этот успех…

Следует отметить, что в 40-­м институте (в 80­-е годы он стал называться Государственный НИИ аварийно-спасательной службы, водолазных и глубоководных подводно-технических работ Министерства обороны) существует отдел, костяк которого до начала 90-­х годов составляли 14 офицеров, многие из которых в свое время проходили службу в разведывательно-диверсионных подразделениях Специальной разведки ВМФ. Водолазы-испытатели (акванавты) этого отдела, как говорится, не прятались за чужие спины и лично принимали участие в многочисленных рискованных специальных экспериментах по освоению сверхглубин.

Капитан I ранга Валерий Семенович Сластен и капитан II ранга Анатолий Геннадьевич Храмов, офицеры отдела ГосНИИ, не только установили научный мировой рекорд пребывания на сверхглубине, но и в ходе весьма длительного эксперимента доказали, что человек на таких глубинах, дыша специальной газовой смесью (гелиево-кислородной, водородно-гелиевой или какой-либо другой), может длительное время жить и работать. По словам руководства института, уже испытана жидкость, в которой под огромным давлением можно жить и трудиться. Подопытная собачка просуществовала в ней более двух недель, а после того сумела даже произвести на свет кучу щенят».

Кстати, свою офицерскую карьеру Валерий Сластен начинал в группе подводных диверсий третьего подразделения ОМРП Специальной разведки на Балтийском флоте. А вот про подводные диверсии ничего не удалось узнать. Наверное, это сюжеты для кино, которые, возможно, и ложатся в сценарий такого популярного сериала, как «Морские дьяволы» – его часто показывают по ТВ.

Эпиграфом к одноименной книге Александра Ржавина было изречение Роберта Девиса: «Нервы – непозволительная роскошь для водолазов». Наверное, Валерий Семенович Сластен с ним бы согласился.

Сегодня, 9 декабря, отмечается День Героев Отечества. В этот день в Кремлёвском Дворце на торжественном приёме будут чествовать Героев России, в том числе и нашего земляка. С праздником Вас, дорогой Валерий Семёнович!

Вера ТУМАНОВА