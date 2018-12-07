Комитет по печати и связям с общественностью организовал в конце ноября пресс-тур, посвящённый Году туризма в Ленинградской области. За две недели участники пресс-тура должны были посетить 9 районов и увидеть достопримечательности, которые в современном потоке информации остаются в тени. А между тем – они заслуживают особого внимания.

Например, когда мы говорим «Гатчинский район», сразу вспоминаем Большой Гатчинский и Приоратский дворцы. Но в районе есть ещё много замечательных туристических объектов, например уютный Сиверский музей «Дачная столица» или восстановленная усадьба Елизаветино. А в Выборге, помимо знаменитой Башни Олафа и Крепостной улицы, туристам сейчас предлагают посетить Культурно-развлекательный комплекс «Пётр Первый. Северный плацдарм». Эти и другие подобные объекты охвачены программой пресс-тура.

Это была хорошая идея. Практика показала, что наши представления об истории края зачастую ограничиваются своим районом. Например, жители Всеволожска хорошо знают Дорогу жизни, но имеют слабое представление о её последнем пункте – Кобоне, где сейчас открыт прекрасный музей. А жители других районов Ленинградской области знают про Дорогу жизни, но не знают про Дорогу Победы на железнодорожной станции Петрокрепость, которая начинается во Всеволожском районе. А если спросить, чем знаменита на весь мир «путиловская плита» – все ли ответят? И все ли знают, что в Ленинградской области есть две реки, которые могут течь в обратном направлении? Это – уникальное природное явление, которое встречается, возможно, только у нас. А эти две необыкновенных реки, которые могут повернуть своё течение вспять, – Нева и Волхов.

К сожалению, в своё время в области образовался информационный провал. Куда поехать в Прибалтике или в Турции, жители знают иногда лучше, чем что посмотреть в Ленинградской области. А ведь у нас есть возможность совершать поездки каждые выходные. Можно, не выезжая в дальние края, подышать воздухом в старинной лиственичной роще (в Выборгском районе), или сделать селфи на фоне водопада (Горчаковщинский водопад в Волховском районе), пройти с рюкзаком по «тропе Хо Ши Мина» (в Приозерском районе) или окунуться в радоновое озеро (в Ломоносовском районе). И – получить очень много полезной информации. Только посетив исторические музеи разных мест, можно составить полную картину героической обороны Ленинграда в 1941–1944 годах. А это обязательно нужно – и педагогам, и ветеранским организациям, и тем, кто хочет гордиться родной землёй, особенно нашей молодежи, подрастающему поколению.

Маршруты по Ленинградской области можно посвятить самой разной тематике. Например, Всеволожский район, конечно же, в первую очередь привлекает тем, что здесь можно организовать отдых на природе. У нас есть Ладожское озеро. Но пресс-тур во Всеволожский район, который состоялся 23 ноября, имел патриотическое направление. Журналисты из разных районов Ленинградской области приехали, чтобы посетить Музей «Дорога Победы» у станции Петрокрепость. Многие оказались здесь впервые, они впервые услышали о подвиге железнодорожников, о ледово-свайной переправе, которую сейчас называют инженерным чудом. Руководитель этого музея – Людмила Эйновна Французова – провела интереснейшую экскурсию, рассказала о скромных людях, осуществивших подвиг, который сейчас нам даже трудно себе представить.

После этого журналистам предложили отобедать в кафе в посёлке имени Морозова. И только там мы узнали, что вкусные «морозовские» горячие булочки успели стать брендом и об этих булочках знают за пределами нашего района.

Другое открытие ожидало журналистов в Музее «Дорога Жизни» в Осиновце. Он хорошо известен в области. Но в 2015 году здесь была произведена реконструкция. И после этого многие любители внутреннего туризма не успели тут побывать. А надо бы! Музей переехал в современное, стильное здание, достойное европейского уровня, появились павильоны для хранения крупногабаритных экспонатов, компьютерный зал и комфортный конференц-зал, который является прекрасной площадкой для международных научных конференций.

В 2017 году во дворе музея вырос памятник «Героям «Дороги жизни». Теперь во время торжественных акций можно возлагать цветы к подножию памятника прямо в центре музея. А в 2018 году ещё открылся и памятник-часовня. Этим музеем мы можем гордиться. А если учесть, что рядом плещется Ладожское озеро, оборудован пляж, откуда открывается замечательный вид на Осиновецкий маяк, есть приличное кафе, то вот вам – прекрасный туристический маршрут выходного дня.

Но мне хотелось бы подробнее рассказать о другом маршруте. Теме трудового подвига, к сожалению, в последнее время уделяется недостаточно внимания. А ведь в нашей области такие города, как Волхов и Кировск, Бокситогорск, Сланцы, задуманы были как рабочие посёлки возле крупных промышленных предприятий. И эти предприятия навсегда вписали своё имя в историю страны.

Пресс-тур в Волховский район проходил 19 ноября. Первая часть поездки была посвящена Староладожской крепости. А после экскурсии в Старую Ладогу журналистов пригласили на Волховскую ГЭС. Это было удивительно, потому что Волховская ГЭС обычно закрыта для посещения. Вход осуществляется только по пропускам.

Предприятие «Волховстрой» было создано в июле 1918 года, и сейчас отмечается его 100­летие. Рабочий посёлок на правом берегу Волхова начали строить в январе 1919 года. Тогда только окончилась гражданская война, в стране был голод, но огромные средства были направлены на стройку на берегу Волхова, потому что она имела стратегическое значение. В 1926 году Волховская ГЭС начала свою работу. Сейчас это – одна из старейших гидроэлектростанций нашей страны.

Центральное здание Волховской ГЭС очень красиво и уже само по себе является памятником. При его проектировке архитектор О. Мунц выбрал романтическое направление. Здание построено так, будто плывет над водой. И ещё одна уникальная разработка: плотина Волховской ГЭС не смогла бы уместиться на реке, если бы она была построена строго поперёк. Поэтому она имеет направление наискось. Больше такого нет ни на одной ГЭС. Здание огромное, но когда группа журналистов зашла внутрь, они не встретили ни одного рабочего. Потому что сейчас всё основано на компьютерах, а всего на Волховской ГЭС работает 50 человек, включая охранников. Современная реконструкция была произведена начиная с 1993 года, но при этом были сохранены и некоторые гидрогенераторы, и даже плитка на полу с 1926 года. Здесь очень бережно относятся к истории.

Волховская ГЭС имеет статус Первой комсомольской стройки страны. И ещё это первый объект, построенный в СССР по плану ГОЭЛРО, благодаря которому намечалось за короткий срок снабдить огромную страну дешёвым электричеством. За рубежом Ленина за это прозвали «кремлёвским мечтателем». Но благодаря подвигу рабочих эта мечта осуществилась. Волховская ГЭС стала самой большой в Европе. По призыву партии сюда приехала молодёжь со всей страны. На строительстве работало

13 000 человек. Некоторые молодые люди, например, имевшие за плечами два класса образования, без отрыва от производства получали здесь профессию, потому что при стройке сразу были открыты ремесленные училища.

Для того чтобы узнать обо всех интереснейших этапах этой стройки, следует совершить путешествие в современный районный центр Волхов. Здесь есть музей истории города, который называют «Домом Графтио». В нём когда-то находился Штаб строителей Волховской ГЭС и проживал незаурядный человек. Это – академик, участник составления плана ГОЭЛРО – Генрих Осипович Графтио. Он считался самым крупным специалистом в Европе по гидроэлектростанциям. Про него был снят очень хороший художественный фильм «Инженер Графтио». На примере этого человека можно учить молодое поколение. Будучи дворянином по происхождению, Г.О. Графтио нашёл общий язык с советской властью, в СССР занимал высокие должностные места и успел поучаствовать в восстановлении Ленинграда после войны. Это он организовал движение электрического трамвая в Петербурге, построил Волховскую ГЭС, Свирскую ГЭС и ещё много других объектов, которые имеют огромное значение в жизни нашей страны.

Во время войны с фашистами войска 54­-й армии под командованием И.И. Федюнинского под Волховом попали в окружение, но сумели не только вывернуться из него, но и отогнали врага. Нередко мы забываем про битву за Волхов, который во время войны называли «младшим братом Ленинграда» – такое он имел для блокадников значение. И если в ноябре 1941 года поступил приказ об эвакуировании всего оборудования Волховской ГЭС из-за того, что немцы стояли в полутора километрах от этого города, то уже в декабре 1941 года прозвучал приказ вернуть оборудование обратно. Волховская ГЭС стала единственной, которая снабжала Ленинград электроэнергией во время войны. Именно отсюда по дну Ладожского озера был протянут электрический кабель. Об этом и других событиях можно узнать, посетив Музей истории Волхова. А ещё в этом городе есть музей алюминиевого завода (Музей ЗАО «Метахим» в Волхове). Мы советуем всем жителям Всеволожского района посетить этот город. Путешествуйте с интересом!

Людмила ОДНОБОКОВА