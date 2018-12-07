Агалатовская школа искусств знакомит с традиционным русским костюмом

В Агалатовской школе искусств в рамках масштабного проекта «Петербургская губерния» открылась выставка традиционного праздничного костюма и верхней одежды по аутентичным образцам XIX – начала XX века. На экспозиции, которая будет открыта до 14 января, можно узнать, что такое пониток, пятишовка, шугай и не только.

Основную часть экспозиции составили костюмы, выполненные мастерской «Славутница» Софьи Владыкиной при участии мастерской ручной набойки по ткани Катерины Кондратьевой. Это праздничные сарафанные комплекты по образцам Петербургской губернии и прилегающих территорий, дополненные разнообразными видами верхней одежды – такими как поддевка, пониток, пятишовка, шубка, шугай.

Среди экспонатов выставки – комплекты детских сценических костюмов фольклорного ансамбля «Жаворонки» Агалатовской школы искусств, а также сценический наряд народного коллектива ансамбля русской песни «Рябинушка» Культурно-досугового центра «Агалатово», созданные специально для этих коллективов мастерской «Славутница».

Напомним, «Петербургская губерния» – проект, который успешно реализуется Ленинградским областным отделением Российского фольклорного союза с 2015 года. В рамках проекта проводятся фольклорно-этнографическая лаборатория, фестиваль-конкурс «Покровские смотрины», вечёрки и народные гуляния на Троицу, на Покров, на Казанскую; выставки традиционного народного костюма. Агалатовская школа искусств уже не первый раз принимает у себя «Петербургскую губернию». В ноябре 2016 года в Агалатово прошел финал проекта «Покровские смотрины».

Наталья БОРОДКИНА