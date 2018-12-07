Эту школу жители нашего района и города Всеволожска, отбросив всякие аббревиатуры, называют именно так: «наш лицей». И без дополнительных объяснений понятно, о каком учебном заведении идет речь: о старейшем, лучшем и самом знаменитом нашем «Лицее № 1». Единственное в районе образовательное учреждение, имеющее такой статус, сегодня, 7 декабря, ждет гостей на свой 100-летний юбилей. И эта публикация завершает цикл материалов, посвященных этой дате. Точнее, не дате, а педагогам этого учебного заведения.

Формула творчества

Для начала о формуле творчества школы. Конечно, у каждого педагога она своя. Например, заслуженный учитель России Галина Петровна Сидорова, возглавлявшая школу номер 1 больше десятка лет, предложила свою формулу творчества:

– Школа, на мой взгляд, это такой своеобразный инкубатор для талантов. Или, если хотите, «питательный бульон», творческая среда для каждого. И учителя, и ученика. Здесь каждому дается шанс: твори, выдумывай, пробуй! Но все-таки все идет от учителя – если он способен зажигаться сам, то обязательно от него будут зажигаться и дети. Коллектив у нас был молодым, творческим, никого не надо было как-то… специально «подстегивать», все буквально горели на работе.

Г.П. Сидорова после 14 лет работы директором школы № 1 вывела школу в одну из лучших в области по всем показателям. Была назначена заведующей Всеволожского гороно, затем направлена в областной отдел народного образования. Неоднократно избиралась депутатом областного Законодательного собрания. Пик ее карьеры пришелся на «лихие девяностые». Она – вице-губернатор правительства Ленинградской области по социальным вопросам, и на хрупких женских плечах – вся «социалка», в том числе детские дома, дома-интернаты и Дома престарелых, в которых не хватало самого необходимого: белья, одежды, еды, даже хозяйственное мыло приходилось добывать с боем. Неудивительно, что об этих годах Галина Петровна вспоминать лишний раз не хочет, а вот о школе говорит с нежностью, и откровенно признается:

– Самые лучшие годы моей жизни – это, конечно, годы работы в школе. И всё, всё я вспоминаю с радостью: наши августовские педсоветы, наши дни здоровья, где мы и прыгали, и бегали, и ходили на лыжах наравне с детьми. Так же как и наши культурные мероприятия: учителя и пели, и плясали, удивляя и родителей, и учеников. Это была такая удивительная семья… Наша школа. Она мне до сих пор снится.

Возможно, многим из тех, с кем мы встречались в преддверии юбилея, также снится школа. Например, Надежде Яковлевне Федоренко. Блестящий учитель математики и геометрии, она, по ее собственному признанию, «дневала и ночевала в школе».

– Я приходила в школу с самого утра, и если уходила в шесть, то это было рано. Чаще в семь, восемь вечера. Дети всегда видят и ценят, когда учитель трудится. Ученики ко мне могли прийти в любое время. Кто-то что-то не понял, не разобрался, мы никогда не отказывались позаниматься с детьми дополнительно. Здесь, в школе, по сути дела, и дочь моя выросла, Ирина. Да и все наши дети, дети учителей, выросли в школе. И поэтому для меня школа – дом родной. Моя формула творчества: только любовь! Любовь к детям и к своему предмету. Тогда все «срастется».

Дроби на пирогах

Александра Николаевна Малькова вспоминает «дроби на пирогах», а Вера Максимовна Сизоненко – спектакли по ее любимому Шекспиру, и всем им наверняка снятся лица любимых учеников и, в свою очередь, – любимых учителей.

– Что такое «дроби на пирогах»? Это творческая лаборатория моей любимой учительницы Елены Семеновны Петриашвили, – уточняет Александра Николаевна Малькова. – И эти уроки арифметики мы запоминали на всю жизнь! Так она нам, послевоенным детям, объясняла дроби.

«Вот, представьте, что перед вами пирог, – говорила нам Елена Семеновна. – А с места кто-нибудь кричит: «А с чем? С капустой или с картошкой?» Дальше наша фантазия не распространялась, о мясе мы как-то думать забыли… Елена Семеновна отвечает: «Ну, допустим, с капустой, Вася.» – А у Васи, да и у всего класса, уже слюнки текут, мы же есть хотим! Это же 51-й год! Страна еще от войны не оправилась, и мы, вечно полуголодные, учили в школе дроби на пирогах… А Елена Семеновна уже рисует на доске этот символический пирог и говорит:

– Ну, давай, Аля, мы будем его делить для начала на четыре части, чтобы достался кусочек и Васе, и Саше, и Маше, и тебе, конечно. А потом на шесть частей, а там и на восемь».

– Вот так мы, на пирогах, и уясняли, что у нас остается в знаменателе, что в числителе, – продолжает свой рассказ о пирогах и о чудесах педагогики Александра Николаевна, – все с этих пирогов с ходу запоминали, как сравнить дроби. Наша дорогая Елена Семеновна так просто и понятно умела рассказать о сложном, что дано не каждому. Это был талантливый человек! А уж о ее муже, Михаиле Арсентьевиче Петриашвили, который в пору моего ученичества был директором школы и одновременно преподавал физику, было уже сказано так много, что я мало что добавлю. Только одно: я уже в школе твердо знала, что стану обязательно учителем. Учителем математики. С ходу поступила в институт Герцена, потому что учителя-то у нас какие были! Мы слово репетитор не знали тогда. Зато умели умножать и делить в уме, что современным детям, к сожалению, не дано, потому что для этого есть техника, которая за тебя это сделает.

У Александры Николаевны Мальковой есть еще одна заветная цифра. 67 лет. Долгих 67 лет связывают ее с родной школой. Только на два года, после окончания с отличием вуза, она по зову сердца, по призыву комсомола уезжает на Алтай. Был такой комсомольский почин: «Повысим уровень образования советской деревни!» И молодая выпускница ведущего педагогического вуза страны уезжает в глухую алтайскую деревню. У директора школы было три класса образования, но он прошел войну, был человек по-житейски мудрый и по-своему дальновидный, и с ходу назначил 22-летнюю выпускницу ленинградского вуза завучем. Обещал и жениха найти достойного – так ему хотелось удержать талантливую и бойкую математичку. Но Александра с детства привыкла к самостоятельности, с пяти лет оставшись сиротой. Отец погиб на фронте, и мать им, детям, так и сказала: «Привыкайте стоять за себя сами». Так что жениха Александра нашла сама. И ее муж, Вячеслав Сергеевич Семенов, будучи мастером на все руки, тоже «прибился к школе». Сотни мальчишек благодаря незаурядному профессиональному мастерству учителя труда знали не только как вбить гвоздь, но и парты чинили, и по всем правилам столярного искусства могли скамейку смастерить.

И Шекспир на пороге

Рассказывает учитель высшей категории, преподаватель русского языка и литературы (педагогический стаж 52 года) Вера Максимовна Сизоненко:

– Это не первая моя школа, хотя она и школа № 1. Муж у меня военный, поэтому я поработала и в Эстонии, где преподавала русский язык, и в школе города Сестрорецка, и даже в интернате, где учились дети с дефектами речи. Но когда я пришла работать во Всеволожскую школу № 1, попала в удивительный, творческий педагогический коллектив. Было много открытых уроков, к нам приезжали из области, из других школ, коллегам было интересно заглядывать в нашу творческую лабораторию.

Школьная самодеятельность была просто прекрасная! К примеру, 12 человек было в нашем школьном театральном кружке, и мы ставили с детьми спектакли. Я сидела до ночи, корпела над сценариями. Не поверите, но мы с детьми поставили не только «До третьих петухов» по Шукшину, – сказочка такая чудесная! Одна только фраза чего стоит: «Строю себе коттеджик, чтобы в лесу было красиво!» (смеется). Мы и на Уильяма нашего Шекспира замахнулись. Поставили сценку на балконе: объяснения в любви Ромео и Джульетты. Прекрасно играли наши замечательные дети – Грунин и Савельева.

Была даже постановка небольшая по книге Брежнева «Малая земля». Сейчас это, конечно, звучит так… несовременно. Но в литературном смысле это ведь неплохо было написано. У меня класс был очень сильный, много было детей незаурядных. Таня Кутлина, Ира Пальченкова. Я помню своих лучших учеников до сих пор…

Еще одна особенность: в нашей школе очень много было учеников, которые хотели большего, чем им могла дать обычная, рядовая школа. Например, учителя приносили какие-то новые книги в класс, дети тоже. Мы передавали их из рук в руки, потом обсуждали совместно. Это было очень интересно! А Владик Пронин, к примеру, стихи писал неплохие, и на моем открытом уроке наряду с сонетами Шекспира звучали и стихи Владика. То есть самое главное – коллектив стремился выйти за четко очерченные рамки заданной программы. Было такое стремление: быть не рядом, а впереди. И Тамара Ивановна Семенова, сменившая на посту директора Галину Петровну, увидела, оценила этот потенциал, и задала коллективу новые задачи и дала им старт.

Мы, учителя, директора поддержали. Импонировал ее стиль: требовательный, разумный, творческий. Дело в том, что Тамара Ивановна очень хорошо и вовремя почувствовала, как это теперь принято говорить, в чем главный запрос времени, учителей и учеников. Дети хотели лучшего, мечтали о хорошей специальности в будущем. Педагоги были готовы к эксперименту и тоже хотели большего. Хочется назвать Любовь Марковну Каменецкую, Любовь Александровну Чихачеву – совершенно замечательных преподавателей. Новаторов и подвижников. То есть создавалась база для того, чтобы идти вперед. И мы поверили в мечту и пошли за Тамарой Ивановной.

Новые грани «хрустального шара»

Мы говорим с Тамарой Ивановной Семеновой о высокой миссии учителя. Впрочем, это я говорю, вспоминая ее сравнения и аллегории. Несколько лет назад, когда мы отмечали сразу два юбилея директора Лицея

№ 1, заслуженного учителя России Т.И. Семеновой – 70 лет со дня рождения и пять десятков лет, отданных школе, – она подарила мне удивительный образ. Материал в нашей газете вышел под названием: «Хрустальный шар Тамары Семеновой».

– Школа, – говорила мне тогда Тамара Ивановна, – представляется мне в виде прекрасного хрустального шара. С множеством красивых и очень разных граней. Они светятся, они горят, они зовут, приковывают взгляд. Хочется его потрогать, рассмотреть поближе, всматриваться и всматриваться, открывая для себя какие-то другие, новые грани. Но он хрупкий, этот шар, и не надо делать резких и неосторожных движений. Можно и разбить.

Красивый, в чем-то неожиданный художественный образ. Над ним хотелось остановиться и поразмышлять. В том числе о том, что делает одну школу непохожей на другую. В чем незаурядность, к примеру, Лицея № 1 города Всеволожска, и почему очередь из родителей, желающих, чтобы их чадо училось именно здесь, стоит в ночи, чтобы записаться в первый класс. Я это видела своими глазами. Мы тогда о многом поговорили с Тамарой Ивановной. Встретились и сейчас, накануне 100-летнего юбилея Лицея № 1. И пустились в воспоминания.

Мне кажется, это очень важные подробности истории и становления сегодняшнего лицея. Тем более что Тамара Ивановна Семенова в буквальном смысле долгожитель и рекордсмен директорского корпуса школ Ленинградской области: 25 лет на боевом посту в качестве директора сначала просто средней школы № 1 города Всеволожска, а затем Лицея № 1. Собственно, то, что школа приобрела, получила, доказала, что она достойна этого нерядового звания «лицей», и есть в первую очередь заслуга Семеновой. Хотя, конечно, и коллектива, но кто-то должен быть локомотивом этого процесса. Семенова им была. Задаю Тамаре Ивановне непростой вопрос: «А все-таки зачем вам это надо было? Что вами двигало?» И Семенова отвечает:

– Это первое, о чем меня спросил тогдашний заведующий областным отделом образования Владимир Иванович Подобед. Мол, зачем тебе это? В зарплате ты точно не выиграешь. В зарплате я и правда ни рубля не выигрывала. Выигрывала в другом. Думаю, в главном. В создании новой школы, с принципиально другим подходом к учебному процессу. Тогда по стране уже начали создаваться первые гимназии и лицеи, ориентированные на создание новых обучающих программ по тем или иным предметам. Мы выбрали физико-математическое направление, потому что у нас был в школе очень сильный коллектив математиков и физиков. Хотя при этом я никогда не считала главным развивать только эти дисциплины. Стране нужны и биологи, и географы, и физики, и лирики. Это моя позиция.

Так вот, возвращаясь к разговору с Подобедом, я объяснила свою позицию: хочется построить что-то новое. Знания есть, коллектив единомышленников есть. Хочется дело сделать, Владимир Иванович! Он меня выслушал и только еще спросил: «Ты хоть понимаешь тот круг вопросов и проблем, которые тебе придется решать, чтобы потом не было так: ну, не получилось, извините!» Я ответила, что смотрю на задачу по созданию лицея как на главное дело своей жизни, все сложности понимаю, но уж очень меня эта идея «зацепила».

– И я полюбила воскресенья! – продолжает свой рассказ Тамара Ивановна. – Единственный день недели, когда я была свободна от школы, от внуков и вообще всего. Я даже телефон выключала, садилась на кухне, обложившись журналами, методическими пособиями и писала, писала. Как что писала? – Будущее школы. То есть лицея. Новые программы, по которым мы должны были двигаться. Параллельно группа, человек пять учителей наших, разрабатывала более конкретные обучающие программы по физике и математике. И как-то мы все это «вытянули». Не все, конечно, сразу «на ура» приняли наши новшества, но как-то смирились, а потом и втянулись в творческий процесс.

– Тамара Ивановна, одна ваша коллега выразилась так, что «лицей – это своеобразный инкубатор по выращиванию талантов». А откуда столько талантливых детей сразу? Или все-таки приходят самые обычные дети, а уж дело педагогов найти ту кнопку, которая открывает талант?

– Да самые обычные дети приходят, наши, из Всеволожска и его окрестностей, – отвечает Т.И. Семёнова. – Вы, кстати, знаете, как переводится слово «педагогика»? Буквально так: «Детовождение»! Вот мы их водим, водим, пока не выведем на правильную дорогу жизни. В свое время мы взяли за основу систему школьных олимпиад. В первую очередь старались проводить свои, внутришкольные олимпиады. Отбор такой первичный творческий, как через сито просеивал детей. Отбирали, отправляли на районные, затем областные, и далее – на российские олимпиады. Хотя… положа руку на сердце, это все-таки не спорт. Классы такие можно, конечно, сформировать чисто технически, но лепить, ваять, создавать будущее светило науки – для этого все-таки нужны две составляющие: выдающийся учитель и ученик, в котором природой, Господом ли заложено зерно таланта. А что касается «спецотбора», то с этим неустанно боролся тот же Владимир Иванович Подобед, повторяя нам на всех совещаниях одно и то же: «Не должен быть мальчик Вася лишен возможности учиться у самых лучших учителей. Имеет право!» Право-то он, конечно, имеет. Но надо, чтобы его учение было с увлечением. Тогда и результаты будут.

Учение с увлечением

Вот об этом – об учении с увлечением и о результатах этого учения самое время поговорить. В том числе сухим языком статистики. За годы своего существования Лицей № 1 не раз доказывал, что он первый в ряду лучших. На его счету множество наград и грантов, в том числе президентских и правительственных. Лицей не раз был признан лучшим среди школ Ленинградской области. Директор же лицея – Т.И. Семенова в 2002 году получила звание заслуженного учителя России, награждена медалью «За трудовое отличие», она «Отличник народного просвещения» и почетный гражданин города Всеволожска. Среди ее учеников – дипломаты и предприниматели, государственные чиновники и ученые, врачи и, конечно, учителя. 17 бывших выпускников Лицея № 1 вернулись в родные стены преподавателями, нынешний же директор лицея – С.Е. Федулов – из тех, еще самых первых учеников Т.И. Семеновой в Морозовской средней школе, где начиналась ее педагогическая карьера.

И еще немного фактов из жизни лицея. По итогам олимпиадного движения 2015 – 2016 учебного года лицей в очередной раз стал лучшим в нашем районе – 28 победителей и 82 призера, а по области занял третье место. Андрей Комиссаров, тогда ученик 9-го класса, обучающийся по индивидуальному образовательному маршруту, стал участником заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии.

Ежегодно учащиеся лицея становятся стипендиатами Главы администрации района. В прошлом году им стал Юрий Дементьев, многократный победитель и призер муниципального и регионального туров Всероссийской олимпиады школьников по информатике, математике, черчению и русскому языку. По итогам региональной олимпиады по математике приглашен был во Всероссийский центр для одаренных детей «СИРИУС». И, конечно, лицей традиционно держит высокую планку достижений в учебном процессе. По итогам 2017 года почти 60% школьников окончили школу на 4 и 5. 175 человек – только на отлично. 13 выпускников награждены медалями «За особые успехи в учении», 12 выпускников 9-х классов окончили школу с отличием.

Всего с 1946 года по настоящее время в образовательном учреждении «Всеволожская школа № 1» и затем в Лицее № 1 награждены медалями 264 выпускника, в лицейский же период медалями был награжден 201 выпускник. Из них 89 человек стали золотыми медалистами, а 112 – серебряными.

Все это, конечно, очень важно. Но еще важно и то, что детям интересно учиться именно здесь. Потому что за годы существования лицея сложилась, как мы уже писали, своя система традиционно интересных дел. Само собой, День знаний, но еще и День лицеиста, День самоуправления, Интеллектуальный марафон, День семьи и День здоровья, Таланты нашего лицея и Олимпийские звезды. Есть у каждого лицеиста и своя Лестница успеха. И даже маленький шаг по этой лестнице не остается незамеченным учителями и одноклассниками. Есть стимул расти, завоевывать новые вершины на пути к знаниям, и есть понимание, что эти знания нужны, конечно, прежде всего тебе лично. Но они – не только ключ к твоему будущему, но и гарант будущего твоей страны. Нашей с вами страны. И поэтому 100-летний юбилей Лицея № 1 – наш общий праздник, с которым мы от всей души и поздравляем этот замечательный, всегда молодой, полный сил и энергии коллектив.

Подготовила Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА и из архива