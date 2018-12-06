Всеволожские аграрии подвели предварительные итоги года

Близится к завершению сельскохозяйственный год, и всеволожские аграрии подводят предварительные итоги уходящего года.

По словам начальника отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства администрации Всеволожского района Владимира Чекирды, минувший сезон был непростым. Летняя засуха не позволила увеличить урожай овощей открытого грунта, но зато картофеля, несмотря на отсутствие дождей в июне – июле, удалось собрать почти на 40% больше, чем в прошлом году.

За десять месяцев нынешнего, 2018 года сельскохозяйственными предприятиями Всеволожского района произведено продукции на сумму 4 077 104 тысяч рублей – на 964 139 тысячи рублей больше, чем в соответствующий период прошлого года. Увеличилось производство коровьего и козьего молока – 24 638 и 510 тонн соответственно за отчетный период. Средний удой на одну корову составляет 6 501 тонна в год. К сожалению, боле чем на 100 голов упало поголовье крупного рогатого скота, что повлекло за собой и снижение показателей по производству мяса.

В рамках «Государственной программы развития сельского хозяйства» предприятиями района в текущем году получено всего 298 миллионов 513 тысяч 779 рублей субсидий. В рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства во Всеволожском районе» на поддержку агропромышленного комплекса из бюджета района выделено 30 миллионов рублей. Однако в будущем, 2019 году на 20 миллионов рублей будет сокращено субсидирование предприятий районного агропромышленного комплекса из местного бюджета. Это связано с необходимостью выкупа строящихся и уже построенных социальных объектов – детских садов, школ и т. д. Сокращение субсидий коснется только крупных сельхозпредприятий, личные подсобные хозяйства и крестьянские фермерские хозяйства получат финансовую поддержку из бюджета Всеволожского района.

В целом показатели уходящего сельскохозяйственного года во Всеволожском районе достойные, а по ряду позиций он продолжает занимать лидирующее место в Ленинградской области.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА из архива

