Всеволожский городской прокурор Ленинградской области Игорь Грищук 12 декабря с 12.00 до 20.00 проведет прием граждан в помещении Всеволожской городской прокуратуры по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Напомним, общероссийский день приема граждан проводится ежегодно, начиная с 12.12.2013, в День конституции Российской Федерации, в соответствии с поручением Президента Российской Федерации.