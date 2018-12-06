Вчера, 5 декабря, в Молодежном центре «Альфа» во Всеволожске прошел квест «Знакомство с холодным оружием XIX–XX веков».

Депутат города Всеволожска Дмитрий Альхов представил личную коллекцию холодного оружия, которая насчитывает более 30 образцов. Записываться на квест нужно было заранее, в итоге сформировалось пять команд. Ребят ждали несколько непростых заданий. Им предстояло угадать, какое из представленного оружия не относится к периоду XIX–XX века, а изготовлено совсем недавно, в XXI веке; в каких странах использовалось представленное оружие; попытаться определить, какое оружие относится к категории боевого, а какое – форменного или наградного.

Последним стал конкурс для капитанов команд, которым необходимо было определить, какой из четырех образцов оружия был изготовлен раньше, а какой – позже. Участники квеста достойно справились со всеми непростыми задачами. Победу одержала сборная команда «Братва». Все участники получили в подарок памятные сувениры.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, принявший участие в мероприятии, оставил отзыв о нем на своей странице «ВКонтакте»:

– Депутат города Всеволожска Дмитрий Юрьевич Альхов предоставил свою коллекцию старинного оружия (все требования законодательства и безопасность присутствующих соблюдены) для того, чтобы ребята из пяти команд могли в прямом смысле подержать в руках славную историю нашей страны. Патриотическое воспитание должно быть именно таким: увлекательным, игровым, наглядным. Я сам с большим интересом послушал лекцию Дмитрия Юрьевича о холодном оружии различных эпох и родов войск. В том числе и об оружии, которым наши деды и прадеды защищали Родину.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото со страницы Андрея Низовского «ВКонтакте»