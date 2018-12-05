Во Всеволожске пройдет творческий вечер Галины Полетыкиной

В воскресенье, 9 декабря, в 14.00 в малом зале Всеволожского центра культуры и досуга состоится творческий вечер «Благодарю тебя, судьба!» члена клубного формирования «Родник» Галины Полетыкиной.

На встрече прозвучат стихи, романсы, песни на стихи поэтов – классиков и поэтов Всеволожского района – в исполнении Галины Полетыкиной (пос. им. Морозова). Также зрители увидят концертные номера обучающихся класса гуслей Детской школы искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожска. Вход свободный.