В эту субботу, 8 декабря, в микрорайоне Южный торжественно откроется большое спортивно-досуговое пространство на углу улиц Народной и Аэропортовской.

Для жителей будет доступно футбольное поле, площадки для игры в волейбол и баскетбол, спортплощадка, велодорожка. Для маленьких гостей предусмотрено целых две детских площадки, а для молодых мам дорожки для прогулок. Места для массовых гуляний должны быть в шаговой доступности, именно поэтому проект площадки был выдвинут на всеобщее голосование в рамках программы «Комфортная городская среда».

Открытие состоится в 17.00. Приглашаются все желающие.