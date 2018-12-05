В преддверии Нового года Всеволожское лесничество напоминает о том, что жители Ленинградской области могут бесплатно срубить новогоднюю ель и деревья других хвойных пород в период с 1 декабря по 10 января.

Для этого необходимо приехать во Всеволожское лесничество, имея при себе документ, удостоверяющий личность, для заключения договора купли-продажи. В этот же день необходимо отправиться в указанное место и под руководством лесника срубить соответствующее договору дерево.

Адреса для оформления договора купли-продажи: г. Всеволожск, ул. Социалистическая, дом 114-А, тел. 8 (813-70) 43-865 или п. Токсово, ул. Гагарина, дом 22 (контора лесничества). Время работы: будние и выходные дни с 10.00 до 15.00. Одному человеку можно приобрести лишь одну ель.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива