В последнее время Токсово оказалось в центре внимания общественности и СМИ: в очередной раз поселение осталось без руководителя администрации, а прошедший митинг собрал не только местных жителей, но и граждан, специально приехавших в поселок из Санкт-Петербурга и близлежащих поселений района. Отделить эмоции от фактов мы попросили главу МО «Всеволожский муниципальный район», главу МО «Токсовское городское поселение» Ольгу Владимировну Ковальчук.

– Ольга Владимировна, почему, на ваш взгляд, в поселении возникла социальная «турбулентность»?

– Токсово – уникальное место. Здесь, среди лесов и озер, где традиционно отсутствует многоэтажная застройка и расположены знаменитые спортивные объекты федерального уровня, жить комфортно и престижно. Но вот простой факт: официально в поселении зарегистрировано 7,5 тысячи жителей, а фактически проживает около 100 000 человек.

Большие федеральные, в том числе и спортивные объекты на формирование местного бюджета не влияют, поэтому основной источник поступления средств – соответствующие налоговые и прочие поступления с домовладений. Но вот вам частный случай – известная проблема с водой, отчасти связанная с изношенностью сетей. Знаете, что выяснилось в результате подомового обхода? Более 100 домов, в том числе современных дорогих коттеджей, подключены к системе водоснабжения незаконно, и некоторые не платят за воду более 10 лет!

Далее – мусор в частном секторе. Договоры на его вывоз, вопреки требованию закона, заключают далеко не все. Многим, том числе и весьма состоятельным людям, проще отвезти пакеты на муниципальную площадку, мощность которой на подобные объемы, конечно, не рассчитана. Ну и далее по списку: огромный поток транспорта разрушает дороги, десятки тысяч туристов захламляют берега озер и леса. Это все – одно к одному – создает впечатление.

Местные жители десятилетиями, из поколения в поколение привыкшие к тишине, покою и дачному комфорту, конечно, недовольны. А факт в том, что мы стоим на пороге принципиального изменения качества жизни – в Токсово должны прийти новые стандарты. Взамен деревень и дачных поселков образца прошлого века здесь должна возникнуть территория частной и малоэтажной застройки XXI века, обеспеченная соответствующей инфраструктурой: инженерной и социальной.

– Митинг был посвящен именно этой тематике?

– Митинг был посвящен муниципальным выборам, которые состоятся в будущем году. Точнее, активные граждане, собирающиеся в них участвовать, обновили таким образом повестку актуальных для поселения вопросов и вынесли ее на региональный уровень. Я могу так говорить потому, что за несколько дней до этого публичного мероприятия в поселении состоялась встреча с жителями, на которой присутствовали и я, и глава районной администрации, и представители местной администрации. На все вопросы мы дали людям исчерпывающие ответы. Разумеется, в зале школы я не видела людей из других поселений и тем более из Санкт-Петербурга. Им на митинге и интереснее и веселее.

– Внимание экологов, в том числе и из соседнего мегаполиса, как правило, привлекают темы защиты Токсовских озер и проблема застройки лесов…

– И это можно только приветствовать. Напомню, что за последнее время у нас на территории создано два ООПТ: региональная «Кавголовские высоты» три года назад и в этом году – озеро Велоярви, местного значения. Есть в этом большая заслуга как местных экологов, так и активистов, которые здесь не живут, но, видимо, просто любят наши места.

С нашими экологами мы активно сотрудничаем. Всегда, когда слово «сотрудничество» подразумевает совместный труд и диалог. Если кто-то начинает использовать экологию как метод личного пиара, то это уже личное дело каждого. Если дискуссия смещается от важных вопросов экологии в сторону подрыва авторитета законной власти, то тут нам точно не по пути. Есть действительно важные вопросы.

Я, как местный житель, также ратую за доступность берегов озер. Но тут необходимо вспомнить и про интересы местных жителей, о которых почему-то не говорят. По-человечески я понимаю жителей домов, которые хотят поставить на своей улице шлагбаум. Вам понравится, если у вашего дома летом будет стоять десяток машин, из которых орет музыка, а после их отъезда будет оставаться гора мусора? Это всегда компромисс, диалог, учет всех интересов. Мы предлагали организовать контролируемый въезд к озерам. Символическая плата позволила бы выдавать туристам мусорные пакеты, поставить баки, нанять компанию для их вывоза, обустроить парковки. Но понимания у всех заинтересованных сторон мы пока не нашли. Значит, кто-то и в будущем сезоне будет пилить чужие заборы, а собственники частных домов обращаться в полицию.

– Где выход?

– На данный момент – конструктивный диалог. Стратегически – понятный и продуманный план развития поселения, в основе которого, конечно, одобренный жителями градостроительный план.

– Именно градплан активно критиковали местные активисты. Конкретно – два земельных участка, а именно тот, где располагался склад ГСМ, и «905-й» склад…

– Нужно разделять критику и спекуляции. Информация в обоих случаях полностью открыта и является предметом дискуссии. Территория, известная под названием «905-й склад» – это зона рекреации. Там вообще невозможна жилая застройка, а только создание зоны отдыха или спортивных объектов.

Что же до площадки, где некогда складировались горюче-смазочные материалы, то по этому вопросу 13 декабря будут проводиться публичные слушания, и мы постараемся сделать их максимально открытыми. На недавней встрече с жителями прозвучало мнение: «Нам в Токсово вообще не нужны новые соседи». Это не разговор. Поселение неизбежно будет расти. Важный вопрос – обеспечение жителей необходимой инфраструктурой, создание современной комфортной среды.

Глава районной администрации Андрей Александрович Низовский четко и даже резко выступил в адрес инвестора, напомнив о его социальных обязательствах в плане обеспечения будущих новоселов местами в детских садах и школах. Образование – это полномочия районной администрации. На примере таких огромных агломераций, как Мурино или Кудрово, застройщики уже четко понимают правила игры. У нас в Токсово – малоэтажное строительство. Без создания инфраструктуры оно не имеет будущего.

– Вы регулярно ведете прием местных жителей. Что их волнует?

– Реальная жизнь. Почти всегда это споры соседей по границам участков, проездам. Территория поселка застроена очень плотно, где-то, признаюсь, за многие десятилетия она формировалась спонтанно. В этом году мы отремонтировали – заасфальтировали и отсыпали крошкой – одиннадцать улиц. Теперь жители требуют установки «лежачих полицейских», так как автомобили, на их взгляд, стали ездить слишком быстро.

Мы реализовали первый этап газификации и теперь боремся за получение лимитов на газ. В завершающую стадию выходят переговоры о передаче муниципалитету двух законсервированных артезианских скважин на территории воинской части в центре поселка.

– По качеству воды очень много нареканий…

– Да, в основном у жителей многоквартирных домов, построенных в 70-е годы на Привокзальной улице. Вода поступает из озера и в определенное время года она не соответствует цветности. По другим параметрам она полностью соответствует действующим нормам – контроль производится регулярно. На проблему нужно смотреть шире. Водоснабжающее муниципальное предприятие «ТЭКК» много лет в банкротстве – все субсидии идут на погашение долгов. Постепенно долги тают, но о комплексной модернизации сетей речи пока нет, реальная задача – поддержание системы в рабочем состоянии. Я уже упоминала, что решение – в исключении незаконных подключений домовладений и сбор платежей за воду. Здесь можно говорить о плановой работе, дающей сегодня хороший результат.

– Какие проблемы в поселении видите лично вы?

– Совершено не соответствует времени помещение почты и Сбербанка. Люди, ожидающие на улице, – это никуда не годится. Восьмиметровое помещение отделения ЗАГСа – это вообще позор. Молодожены, ожидающие очереди на лестнице, а к нам ездят в том числе из Мурино и Девяткино, вряд ли запомнят это как яркий эпизод в свой «самый лучший день». Отдельно нужно упомянуть нашу главную улицу, которая по факту является региональным шоссе. Вдоль нее нет пешеходной дорожки. Так как существующий проход не соответствует нормативам, чистить ее можно только вручную. Нареканий много – особенно зимой.

– А каковы планы?

– Говорить нужно о реализации полномочий, которые есть у местной власти и, конечно, честно отвечать перед жителями за свою работу. Вообще задача номер один на будущий год – это создание сильной команды администрации, способной профессионально заниматься хозяйственной деятельностью.

Должна сказать, что традиционно сильный депутатский корпус сможет указать такой команде на приоритетные задачи. У нас в поселении, несмотря на сложности, о которых я сказала в самом начале, хороший бюджет. Мы уже предусмотрели средства в бюджете на благоустройство дворов в Рапполово, комплексный ремонт проездов и организацию парковок на Привокзальной площади, благоустройство у КДЦ, устройство тротуара вдоль Ленинградского шоссе, ремонт пяти дорог, установку уличного освещения, а также строительство детской площадки в Лехтуси. Работы впереди много, а главное, что необходимо для реализации планов, – стабильность и постоянный диалог с жителями. Мы к нему готовы.

Федор БОБРОВ