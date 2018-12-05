Реконструкцию боев советско-финской войны провели в Куйвозовском поселении

В минувшее воскресенье, 2 декабря, в деревне Ненимяки Куйвозовского поселения прошла военно-историческая реконструкция «Зимняя война», посвященная 79-й годовщине начала советско-финляндской войны. В ходе реконструкции демонстрировались эпизоды боев декабря 1939 года.

Зрители увидели военную технику времен советско-финляндской войны, солдат в обмундировании начала XX века, были открыты фронтовые интерактивные площадки.

Организовали мероприятие и принимали участие в постановке около 100 реконструкторов из военно-исторических клубов «Наш Политех», «Рейд», Межрегиональной общественной организации содействия изучению отечественной военной истории «Эпоха» и Центра военно-патриотического воспитания молодежи «ГРОМ». Это объединение единомышленников уже несколько лет существует в Куйвозовском поселении. Несколько активных и неравнодушных молодых людей объединились изначально для того, чтобы все желающие школьники могли вступить в движение «Юнармия». Кстати, 2 декабря отряд пополнился новобранцами из поселка Вартемяги.

Сейчас в составе клуба «ГРОМ» 20 человек. Еще 19 школьников учатся в кадетском классе Гарболовской школы. Они организуют с детьми занятия различной тематики: и курсы выживания в экстремальных условиях, и туристические вылазки летом, и тренировки по альпинизму. В планах – занятия по робототехнике и авиамоделированию.

Фото из группы «ВКонтакте» АНО ЦВПВМ «ГРОМ»