Прошла ли у губернатора Ленобласти Александра Дрозденко «головная боль»?

Самый большой и быстроразвивающийся район в Ленинградской области – Всеволожский – может перестать быть «головной болью» областного правительства. Об этом сегодня заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, отвечая на вопрос главного редактора «Всеволожских вестей» Веры Тумановой на пресс-конференции, посвященной подведению итогов социально-экономического развития региона.

– Безусловно, как в любом густонаселенном районе, во Всеволожском есть болевые точки, которые необходимо лечить, – сообщил губернатор, проводя аналогию с московской Рублевкой. – Но в целом ситуация стабильная. Да, есть определенные моменты, связанные, прежде всего, с главами двух поселений, но и этот вопрос решаем. Кроме того, в регионе идет муниципальная реформа, которая должна завершиться в следующем году. В ее рамках маленькие муниципалитеты объединяются с крупными и богатыми субъектами. Такие предложения уже поступили из ряда районов.

По словам губернатора, «помимо этого, существует еще одна новелла». Не исключено, что часть функций поселений будет передана на уровень района. Такая форма позволит сэкономить средства. Все решения будут приниматься в интересах большинства с привлечением общественности.

Как считает губернатор, нынешнее объединение администраций Щеглово и Всеволожского района – процесс менее болезненный, чем объединение с администрацией Всеволожска.

Что касается административной реформы, то она стартует уже с нового года. В ее рамках дублирующие друг друга службы и структуры ждет оптимизация.

Ирэн ОВСЕПЯН