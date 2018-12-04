Новый больнично-поликлинический комплекс, рассчитанный на обслуживание тысячи посетителей в сутки, будет построен в Сертолово. Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной подведению итогов социально-экономического развития региона в 2018 году и задачам на 2019 год, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

– В ближайшей перспективе строительство учреждения здравоохранения также в Кузьмоловском городском поселении, – проинформировал губернатор. – Наша основная задача – обеспечение доступной медициной всех жителей Ленинградской области. Благодаря новым амбулаториям, поликлиникам, больницам в этом году удалось на 30 процентов снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Говорить о существенных успехах в борьбе с онкологией пока рано, но мы обязаны обеспечить население первичной медпомощью. Только на реновацию больничных учреждений бюджетом предусмотрено 1,5 млрд руб.

Ирэн ОВСЕПЯН