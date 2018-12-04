Экономика Ленинградской области будет переориентирована на несырьевой экспорт

В нынешнем году Ленинградская область экспортировала продукции на общую сумму в пять миллиардов долларов. Об этом заявил на пресс-конференции, посвященной подведению итогов социально-экономического развития региона в 2018 году и задачам на 2019 год, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

– Эти данные выделяются на фоне небольших европейских стран, которые экспортируют товаров и услуг примерно на 30 миллиардов долларов, – отметил глава 47-го региона. – Сегодня мы активно работаем над тем, чтобы перейти от сырьевого экспорта к несырьевому, и это удается. К примеру, регион не только полностью обеспечивает потребность в куриных яйцах, но и успешно реализует их по всей России, а также за рубеж.

По словам Александра Юрьевича, область успешно экспортирует шины, сигареты, оптическую продукцию и другие товары.

– На этом фоне увеличиваются и объемы инвестиций в экономику области, – подчеркнул губернатор.

– В нынешнем году прирост капиталовложений составил около десяти процентов – 384 млрд руб. Хорошие показатели и в сфере промышленного производства, где цифры могут вырасти примерно на четыре процента. Нас не раз критиковали за то, что, несмотря на высокие экономические показатели, потребительские цены растут. В нынешнем году мы сумели снизить аппетиты инфляции. Решить проблемы удалось путем привлечения крупных сетевиков.

Сегодня средняя заработная плата в Ленинградской области составляет 43 тыс. руб. , ее реальный прирост составил 6,5 процента. В следующем году ожидается, что на рынке труда будет потребность в 120 тыс. человек.

– Мы реально оцениваем экономическую ситуацию, работая на перспективу, – отметил губернатор. – У нас уже есть подушка безопасности, которая сформирована благодаря привлечению инвестиций и выплатам налогов. Таким образом нам удается решать социальные проблемы. Только в одном Всеволожском районе было сдано в эксплуатацию 11 детсадов и две школы, на подходе еще восемь дошкольных учреждений и две школы.

Ирэн ОВСЕПЯН