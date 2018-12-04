Во Всеволожской городской прокуратуре 5 декабря проведут горячую линию по вопросам нарушения прав инвалидов.

Прием сообщений от граждан об известных им фактах нарушения законодательства в указанной сфере будет осуществляться с 11.00 до 15.30 по телефону 8 (812) 456-36-09.

Желающие подать письменное обращение могут обратиться в указанное время в городскую прокуратуру по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138. По всем поступившим обращениям будет проведена проверка.