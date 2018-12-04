Общественные организации Всеволожского района получили дипломы за большой вклад в развитие некоммерческого сектора на итоговом форуме местных сообществ Ленинградской области. Проходило мероприятие в особняке Брюллова в Санкт-Петербурге.

Дипломы номинантов получили руководитель ОО «Диалог поколений» Надежда Балуева, автор и руководитель программы «Зеленый паспорт города Всеволожска» Ирина Гуреева-Дорошенко, а также команда молодежно-подросткового клуба «Пульс».

– Мы выступили с проектом «Бюро бабушкиных услуг», – рассказывает Надежда Ивановна. – Инициатива успешно работает во Всеволожском районе уже два года. Проект оказался очень востребованным. Если в 2017 году у нас было всего 18 участников, то в нынешнем их стало 109. Родители очень довольны проектом. Многие благодарят районную администрацию за то, что она профинансировала такую нужную программу.

Ирэн ОВСЕПЯН