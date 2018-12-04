Вчера, 3 декабря, в КДЦ «Южный» г. Всеволожска состоялось торжественное мероприятие «Возьмемся за руки, друзья», посвященное Международному дню инвалидов.

В зале собрались представители Всеволожской районной организации Ленинградской областной организации «Всероссийское общество инвалидов».

Мероприятие открыла выставка декоративно-прикладного искусства. Теплые слова в адрес присутствующих произнесли заместитель главы администрации по социальному развитию Всеволожского района Светлана Хотько, глава МО «Город Всеволожск» Ангелина Плыгун и председатель Всеволожского районного общества инвалидов Любовь Кордюкова, отмеченная Благодарностью Губернатора Ленобласти Александра Дрозденко с присвоением звания «Почетный член Всероссийского общества инвалидов» в честь 30-летия ЛОО ООО «ВОИ».

За активную жизненную позицию, добросовестный труд по развитию общественного движения людей с ограниченными возможностями Всеволожского района и в связи с Международным днем инвалидов Благодарность Главы районной администрации Андрея Низовского была объявлена двадцати представителям организаций инвалидов.

Завершилось мероприятие большим праздничным концертом.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА