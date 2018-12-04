Во Всеволожской городской прокуратуре 10 декабря будет работать горячая линия по вопросу соблюдения должностными лицами требований законодательства о противодействии коррупции.

Сообщения от граждан об известных им конкретных фактах коррупционного проявления будет принимать с 11.00 до 15.30 по телефону 8 (812) 456-36-09 помощник городского прокурора Дейнес Раймонд Константинович.

Желающие подать письменное обращение могут обратиться в указанное время в городскую прокуратуру по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.

По всем поступившим обращениям будет проведена проверка.