Во Всеволожском районе поймали на краже гражданина, который находится в федеральном розыске

Оперативники отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Всеволожскому району Ленинградской области задержали 40-летнего подозреваемого, который находится в федеральном розыске за преступление, предусмотренное частью 1 статьи 154 (истязание) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Как сообщает пресс-служба УВО войск нацгвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ходе патрулирования оперативники получили информацию о том, что в одном из гипермаркетов сработала кнопка сигнализации. Наряд вневедомственной охраны незамедлительно отправился на место происшествия – в дом № 305 по Колтушскому шоссе.

На месте сотрудники задержали мужчину, который украл бутылку со спиртным. Первоначально ему инкриминировалось административное правонарушение, предусмотренное статьей 7.27 (мелкое хищение) КоАП РФ. Однако потом выяснилось, что задержанный гражданин находится в федеральном розыске. Его доставили для дальнейших следственных действий в территориальный отдел полиции. В дальнейшем мужчину передадут инициаторам розыска.