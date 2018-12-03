Северо-Западное УГМС прогнозирует с 4 по 6 декабря на территории Ленинградской области неблагоприятные погодные условия.

В этих условиях возможно образование гололедицы на дорогах, налипание мокрого снега. Днем 5 декабря и ночью 6 декабря в прибрежных районах Финского залива возможно усиление юго-западного ветра до 15 м/с.

Во вторник, 4 декабря, на территории региона ожидаются осадки, ночью в виде снега и мокрого снега, днем в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха в ночные часы составит -2…-7 градусов Цельсия, днем -3…+2 градуса. В среду, 5 декабря, по области также прогнозируется мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега при температуре воздуха ночью -3…+2 градуса, днем -2…+3. 6 декабря специалисты прогнозируют в Ленобласти облачную с прояснениями погоду.

В связи с этим подрядные организации работают в режиме повышенной готовности к обеспечению безопасного и бесперебойного проезда. К расчистке и обработке дорог готовы 483 единицы спецтехники.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит автовладельцев быть осторожнее во время движения. О нештатной ситуации на федеральных трассах в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской, Калининградской областях можно сообщать в круглосуточную диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад» по тел. 8 (812) 232-10-61.