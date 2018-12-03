В Токсовском тоннеле на КАД завершены ремонтные работы. Движение транспорта по четырем полосам тоннеля открыли 1 декабря.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в Южном и Северном транспортных отсеках Токсовского тоннеля восстановлен защитный слой бетона железобетонных конструкций отсеков, выполнен ремонт деформационных швов железобетонных конструкций тоннеля, нанесена гидроизоляция по всему контуру отсеков, выполнено устройство системы водоотвода, смонтирована новая облицовка стен тоннеля, уложено новое асфальтобетонное покрытие, устроены новые щебеночно-мастичные деформационные швы.

Аналогичные работы проведены и в технологическом отсеке тоннеля. Также обновлен пешеходный отсек Токсовского тоннеля. Здесь в рамках ремонтных работ для безопасности и удобства пешеходов смонтирована система обогрева лестничных маршей, искусственное освещение, выполнена облицовка стен, пола и потолка.