Девяносто ребят от 18 до 35 лет из разных поселений Всеволожского района собрались на муниципальный форум «Формула успеха», чтобы обсудить перспективы развития молодежной политики.

Как отметили организаторы, цель форума – создание условий для социализации и самореализации молодежи и формирования гражданской активности молодого поколения.

Ведущие спикеры форума рассказали молодым людям о том, как реализовать свои проекты в поселении, о работе в социальных сетях. Также ребята приняли участие в интерактивной игре Jack Quiz и тренинге «Мастерская будущего»

– Всеволожский район стал для меня уже родным, я часто приезжаю к вам в коворкинг-центр, – обращаясь к участникам форума «Формула успеха», отметила главный специалист комитета по молодежной политике Прасковья Васильева. – Молодежь должна знать, что, разрабатывая социально ориентированные проекты, можно получить гранты от 100 до 300 тысяч рублей. Средства предоставляются как из областного, так и из федерального бюджета. Всего за эти годы уже было выделено более 40 грантов на сумму свыше 6 млн руб.

Как отметила Прасковья Васильева, на успех обречен только тот проект, который предлагает внедрить качественные изменения при минимальных затратах. Такие программы должны быть нацелены на результат. Безусловно, нынешние методы выделения средств необходимо менять.

– Хотелось бы, чтобы по итогам прозвучали предложения, которые в дальнейшем мы вместе будем реализовывать. Сейчас, к примеру, обсуждается вопрос создания коворкингов в каждом поселении. Это глобальный проект, который мы намерены реализовать на протяжении 5–10 лет, – приветствуя участников, отметила заместитель главы администрации по социальному развитию Светлана Хотько.

Как отметили участники встречи, сегодня во Всеволожском районе проживает 150 тысяч молодых людей, но социальная активность среди них очень низкая. Подключить новое поколение к решению местных проблем поможет грантовая поддержка.

Ирэн ОВСЕПЯН