С 3 по 10 декабря во всех 85 субъектах Российской Федерации пройдет Второй Всероссийский правовой (юридический) диктант, посвященный 25-летию Конституции Российской Федерации. Принять участие в диктанте могут все желающие в возрасте от 14 лет.

Диктант будет проходить в два этапа. Первый этап состоится в режиме онлайн, ответить на вопросы диктанта можно будет с 3 по 10 декабря на официальном портале диктанта http://юрдиктант.рф/ Второй этап – очное написание диктанта на официальных площадках 7 декабря.

Каждый участник получит сертификат об участии в диктанте, а также информационный материал по допущенным ошибкам.

Мероприятие проводится с целью оценки уровня правовой грамотности населения. Организаторами диктанта выступают Ассоциация юристов России, «Деловая Россия», Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), уполномоченный по защите прав предпринимателей и Агентство стратегических инициатив.

Начало Диктанта в очной форме: 7 декабря 2018, 12.00.

Место проведения: Санкт-Петербургский государственный университет, Большой пр., д. 71, зал № 13, зал № 14. Необходима регистрация (по ссылке https://events.spbu.ru/events/law-2018).