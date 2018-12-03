На минувшей неделе в Осиновецком филиале Центрального военно-морского музея – Музее «Дорога Жизни» впервые широкой публике был показан документальный фильм «Ладога». Единственная сохранившаяся после войны копия этого фильма 75 лет пролежала в Государственном архиве кинофотодокументов, который базируется в городе Красногорск Московской области.

В советское время ее не показывали по телевизору, возможно, потому что копия была доставлена в архив без прокатного удостоверения, а возможно, потому что она содержала слишком правдивые картины.

Этот фильм был снят в 1942 году девятью кинооператорами, которые работали на Ленинградской объединенной студии кинохроники. В нем собраны уникальные кадры, сделанные во время блокады в Осиновецком порту и в порту Кобона, при эвакуации детей по Дороге жизни и во время легендарного боя на острове Сухо. В этой киноленте можно увидеть и рядовых матросов – героев Дороги жизни, и командующего Ладожской военной флотилией В. С. Черокова, и командующего Балтийским флотом В. Ф. Трибуца. Кадры – эксклюзивные, дают представление о том, как на самом деле проходили события на Дороге жизни.

А появился этот фильм в руках общественников волею случая. Операция по подъему сторожевого корабля «Пурга» со дна Ладожского озера проходила в сентябре 2018 года. В то время как дайверы готовились к экспедиции, другие поисковики внимательно изучали материалы о затонувших кораблях Краснознаменной Ладожской военной флотилии. И случайно в книге Николая Озаровского «Линкоры Ладоги (Забытая Дорога жизни)» увидели упоминание о том, что четверо операторов 22 октября 1942 года снимали материалы для кинохроники и оказались свидетелями легендарного боя за остров Сухо. Они зафиксировали этот бой, и кадры вошли в документальный фильм «Ладога». Всего один абзац в большой книге был посвящен подвигу этих журналистов. Но сотрудники петербургского Информационно-аналитического центра «Помним всех поименно» решили разыскать фильм «Ладога». Они написали запросы в разные архивы и, наконец, получили ответ из Красногорска, что единственная сохранившаяся копия фильма находится там.

В результате переговоров цифровая копия этого фильма была подарена Санкт-Петербургу для широкого показа к 75-летию снятия блокады Ленинграда. Премьера фильма состоялась 29 ноября в символическом месте – во Всеволожском районе, где проходила Дорога жизни. Музей «Дорога Жизни» в поселке Осиновец стоит там, где много лет назад работал порт Осиновец и где была снята основная часть киноматериалов для фильма «Ладога». Первыми его зрителями стали члены общественных организаций и поисковых отрядов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, профессиональные историки и журналисты. Также на премьере фильма удалось побывать ученикам Токсовской школы, которые в этот день находились на экскурсии в Музее «Дорога Жизни».

Сразу после премьеры цифровая копия фильма была выложена в интернете, и теперь ее могут посмотреть все желающие.

Людмила ОДНОБОКОВА

На фото автора (сверху вниз): заставка к фильму 1942 года «Ладога»; главный организатор поисков фильма «Ладога», представитель ИАЦ «Помним всех поименно» Александр Несмеянов во время просмотра