В мире с каждым годом увеличивается число людей с диагнозом «детский церебральный паралич», и такая безрадостная статистика не может не беспокоить. Ещё больше удручает то, что Россия по этому заболеванию – впереди планеты всей. Если, к примеру, в Америке на тысячу новорожденных встречается 1–2 случая заболевания ДЦП, то в Российской Федерации этот показатель достигает 6–8 случаев на 1000 родов. В нашей стране сегодня живут полтора миллиона людей, пораженных ДЦП разной степени тяжести.

Александр Елькин – один из них. Мальчик родился с очень тяжелой формой детского церебрального паралича, затрудняющей его общение с окружающим миром. Однако физическая немощь не затронула мозг Саши, и к своим 29 годам он добился удивительных успехов. Настолько удивительных, что не хочется говорить о нём как об инвалиде – этот рассказ о сильной личности, сумевшей пойти наперекор судьбе.

Саша родился на Камчатке, где в то время в одном из военных гарнизонов служил его отец. В результате врачебной ошибки малыш получил серьёзную родовую травму. Целых две недели у него не было ни сосательных, ни глотательных рефлексов, но он, несмотря ни на что, выжил. Брат и сестра впервые увидели младшего брата, когда ему было полтора месяца.

Какие трудности выпали на долю его мамы Светланы Борисовны – отдельный рассказ. Когда Саше было два с половиной месяца, семья вернулась на родину, в Сыктывкар. Преодолевая непреодолимые, казалось бы, бюрократические преграды, она с больным ребёнком в коляске и огромной сумкой детских вещей и пелёнок только пятнадцать раз летала в Москву, где надеялась получить врачебную помощь. А еще упорно искала специалистов, которые бы подсказали, как воспитывать ребёнка, не способного ни ходить, ни двигать руками, ни говорить. На этом трудном пути ее вдохновляли слова микропедиатра, посоветовавшего развивать у Саши «внутреннюю речь».

Только опытный врач да любящая мать смогли заметить, что поражённый страшным недугом малыш – умный мальчик. Светлана Борисовна, наблюдая за подрастающим сыном, отмечала, что он обладает цепкой памятью и – главное – страстным желанием познавать мир. И она всячески старалась помочь ему в этом. Во время прогулок мальчику давали потрогать, а иногда и попробовать на вкус цветы и зеленые листочки растений – и он, как губка, вмиг впитывал всю полученную информацию. Как и все другие дети, Саша хотел и в лужу, и в сугроб залезть – и этих радостей родители тоже не лишали его. Ему показывали буквы на вывесках и придорожной рекламе – и в 3–4 года он уже выучил алфавит, а к семи годам научился считать. Благодаря упорству Саши и не знающей преград материнской любви мальчик «заговорил».

«До одиннадцати лет я «молчал», пока один случай не помог придумать способ общения по алфавиту, – написал несколько лет спустя в своём эссе уже повзрослевший Александр. – Это был очень медленный способ, но зато я мог излагать свои желания, мысли и чувства. Это была из первых наиболее значимых ступенек к нашему общему успеху». Пусть не самый простой, но в то время единственно доступный способ общения и стал Сашиной речью. Светлана Борисовна признаётся: «За два месяца – а я за всю жизнь столько раз алфавит не читала, перебирая его по букве – мы научились разговаривать. Потом расчертила на бумаге алфавит, стала ему показывать – так и составляли слова».

– Сегодня такая чудесная погода, – такой была первая Сашина фраза, на которую ушло с непривычки довольно много времени. Впрочем, Светлана Борисовна на часы тогда не смотрела – от радости она, наверное, слышала, как стучит в груди сердце. Но на всю жизнь запомнила, что на расшифровку длинного предложения: «Не могли бы самые лучшие во всей вселенной родители свозить меня в парк погулять?» – ей потребовался целый час.

С такими результатами приехали Елькины в санаторий, где бывали уже не раз. Психолог, наблюдавшая за развитием мальчика, высоко оценила достижения Саши и, кроме того, подсказала язык общения с помощью системы мимических жестов. Так «мы усовершенствовали свой «особый» язык, и я стал быстрее объясняться с семьёй, используя мимику и жесты, означающие определенные буквы», – рассказал Александр.

Научившись общаться, Саша стал диктовать свои первые стихи. Вначале это были простенькие рифмованные «поздравлялки», адресованные родным и близким. Вот какие строчки он посвятил своей маме: «Если бы не ты – я бы не дышал. Если бы не ты – я бы не писал».

Саша долго был лишён возможности выражать свои чувства и мысли, и теперь он торопился рассказать обо всём, что его переполняло. Нет, необычный подросток не жаловался на судьбу – он радовался жизни. Его лирические стихи, пусть и не сложные по форме, были полны любви и света, а басни – доброты. Но есть одно стихотворение, которое поражает каким-то философским прозрением. Мальчик, никогда не читавший Шекспира, однажды изрёк:

Жизнь – это фильм,

А мы в нем – актёры.

Бог – режиссёр,

Всем раздаёт только главные роли.

Лишённый возможности бегать вместе со сверстниками в школу, Саша страстно мечтал учиться. Непросто было Светлане Борисовне найти для своего сына первого учителя – ведь нужно было разработать саму методику обучения необычного мальчика. Таких специалистов педагогические вузы не готовят. Но, видимо, нет ничего невозможного, если человек живёт с мечтой. Общими усилиями Саши, его мамы и учительницы непростой барьер удалось преодолеть – Саша получил начальное образование.

В пятый класс Александр пошел в 15 лет. Учителя приходили к нему на дом и задерживались после своих уроков – так много было у Саши к ним вопросов. Способности, сила воли, а главное, огромная тяга к знаниям сделали своё дело – курс основной школы он прошёл успешно и искренне благодарен своим педагогам за доброту, понимание и полученные знания, которые, по его признанию, нужны для творчества.

Творчеству учёба только способствовала, расширяя кругозор и обогащая эмоциональную сферу юного поэта. В 2004 году увидела свет его первая книжка «Я ухожу в осень», в 2008-м – книжка стихотворных сказок и басен под названием «Ребятам о зверятах».

С появлением в доме Елькиных компьютера жизнь Саши стала намного интересней и богаче впечатлениями, но, чтобы научиться работать на нём, потребовалось преодолеть ещё один непростой барьер. Александр не может пользоваться руками, а значит, обычная клавиатура – не для него. И всё-таки способ был найден: Саша научился работать на компьютере ногами, используя вместо мышки игровой руль и виртуальную клавиатуру. Талантливый программист, одноклассник его сестры, написал для Александра специальную программу – и это стало настоящим выходом в большой мир.

Александр Елькин не только заявил о себе как поэт, опубликовав на ресурсе «Стихи.ру» свои произведения, – он обрёл множество друзей в Интернете – а это целый мир, которого лишила его болезнь. У него есть собственная группа в сетях.

Можно представить, какой трагедией стала для талантливого и общительного юноши утрата компьютера. Беда пришла уже во Всеволожске, куда Светлана Борисовна переехала с сыном вслед за своей старшей дочерью. Квартиру они купили не сразу, полтора года снимали частный дом, где однажды случился пожар, сгорели и мебель, и техника. Самым большим несчастьем для семьи была потеря компьютера. Каким-то чудом уцелели только диски с программой, написанной специально для Александра. Чтобы установить её, нужен был специалист. Нашёлся толковый программист в Петербурге – и Саша снова получил возможность писать и общаться.

Стихи – не единственное и не главное теперь его увлечение. «Я не хочу серьёзно заниматься поэзией, – говорит Александр. – Мечтаю научиться компьютерному дизайну». И он самостоятельно уже делает шаги в этом новом направлении, подбирая иллюстрации к своим стихам. Нет никаких сомнений, что такой целеустремлённый и сильный человек своей цели добьётся. Если, конечно, мы поможем ему.

Александру необходим новый компьютер – и системный блок, и монитор. Старое оборудование уже не обеспечивает возможность дальнейшего обучения компьютерному дизайну, а ведь парень мечтает сделать это своей профессией. Возможно, найдутся спонсоры, готовые помочь Саше и его маме в приобретении нового компьютера. Необходима семье и помощь в усовершенствовании «ножного управления» компьютером. Такие инженерно-технические «гении» наверняка есть среди нас. Хорошо, если бы они откликнулись. Контакты семьи Елькиных – в редакции газеты «Всеволожские вести». Мы готовы предоставить их всем, для кого милосердие – не просто слово.

Нина УСТИЧЕВА,

телефон 43-­846

* * *

Я ухожу в осень.

Прости и пока.

Мои мысли уносит

Печали река.

Нам с тобою отныне

Не по пути.

Я ухожу в осень.

Прощай и прости.

Что со мной, я не знаю –

Не могу заснуть.

Все тебя вспоминаю.

А ты забудь.

Я уже понимаю,

Что ты с другим,

И всем сердцем желаю:

Будь счастлива с ним.

Я ухожу в осень,

Прости и пока.

Мои мысли уносит

Печали река.

Сверчок и паучок

У бабушки за печкой жил-был один сверчок,

А на полу, под лавочкой, жил мирно паучок.

Бывало, темной ноченькой сверчок наш напевал,

И паучку под лавочкой он этим спать мешал.

А паучок, естественно, тех песен не любил.

Он со сверчком серьезно поговорить решил:

«Послушайте, сверчок, нельзя ли петь потише?

Я из-за Вас, мой господин, себя даже не слышу».

Сверчок обиделся на паучка. Он так ему сказал:

«Не нравится, тогда пока!» И из дому сбежал.

И вот, казалось паучку, так лучше стало жить.

И даже временем своим стал как-то дорожить.

Но вскоре понял он, друзья, чего-то не хватает.

Заела грусть его, тоска, он по сверчку скучает.

Как стало стыдно паучку, ведь друга он лишился.

Не стал он мешкать и вдогонку за сверчком пустился.

«Прости меня, мой друг сверчок, я понял, что неправ.

Среди друзей всего дороже согласье, а не нрав!»

Сверчок ответил паучку: «О БОЖЕ, как я рад.

Поверьте, мне Ваши слова превыше всех наград!

Вы знаете, меня всегда съедала тоже грусть.

Я обязательно, сосед, за печку вновь вернусь».

Что Вам сказать, мои друзья, сверчок тот молодец!

Ведь враждовать никак нельзя. Ну вот и все, конец.

Александр ЕЛЬКИН

