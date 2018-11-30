Племенной завод «Бугры» Всеволожского района признан лучшим сельскохозяйственным предприятием Ленинградской области. Об этом стало известно сегодня, 30 ноября, на торжественном празднике, посвященном Дню работников сельского хозяйства.

Лучшим руководителем сельхозпредприятия стал генеральный директор племзавода «Гражданский» в Приозерске Павел Степанов, а среди муниципалов пальма первенства у Гатчинского района. Отличившихся аграриев наградил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

– Это победа всего нашего дружного и сплоченного коллектива, – делится впечатлениями заместитель директора по животноводству племзавода «Бугры» Николай Григоровский. – Благодаря правильному руководству, внедрению новых технологий и точечным инвестициям племзаводу удается быть лучшим в регионе. Нынешняя награда еще раз подтвердила тот факт, что не зря работаешь в сельском хозяйстве.

Напомним, что в деревне Порошкино вовсю идет строительство селекционное-генетического центра, где будут разводить быков молочных пород. Соглашение о строительстве центра было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума. Инвестиции в проект оцениваются в 400 млн руб.

– Планируем, что центр начнет свою работу уже в конце будущего года, – отмечает Николай Григоровский. – Так получилось, что сегодня фермерские хозяйства сильно зависят от американских селекционеров. После того как заработает центр, мы станем самостоятельно получать генетический материал и эмбрионы. Кроме того, в нашем центре будет вестись работа по предотвращению таких распространенных среди крупного рогатого скота болезней, как лейкоз и туберкулез.

К работе будут привлечены профессионалы, которых обеспечат хорошей заработной платой и соцпакетом. Планируется, что в Порошкино откроется кафедра Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины, где будут проводиться научно-практические семинары.

Ирэн ОВСЕПЯН