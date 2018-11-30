Праздник, посвященный Дню матери, прошел сегодня, 30 ноября, в КДЦ «Южный».

Организаторы торжества решили разнообразить мероприятие интересным конкурсом. На первом этаже культурно-досугового центра царил ажиотаж. Более 20 учениц школ со всего Всеволожского района состязались в конкурсе «Пирог для мамы». Зал, где шла дегустация, напоминал пчелиный улей.

Мероприятие превратилось в настоящий кулинарный праздник. Жюри пробовало на вкус творения юных кондитеров: красивые торты и оригинальные пироги с изюминкой. Кулинарные шедевры, выставленные на столах, были ну очень аппетитными и красочными. Некоторые подходили к юным кондитерам и спрашивали рецепты. Те в ответ широко улыбались, но тайну свою не раскрывали.

– Моя мама не любительница сладкого, – говорит ученица восьмого класса Елизавета Морозова. – Поэтому я приготовила пирог с индейкой, форелью, грибами, яйцом и луком. Моя выпечка называется «Все, что ты любишь». Я очень люблю готовить и не могла в такой замечательный день остаться в стороне. Моя мама – самый близкий человек на планете.

После кулинарного конкурса все дружно переместились в зал КДЦ, где награждали лучших мам Всеволожского района. На сцену одна за другой поднимались красивые, нарядно одетые представительницы прекрасного пола.

– Это относительно новый праздник, – отметил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Перефразируя известную фразу, скажу так: «Мама спасет мир». В такой замечательный день хочется пожелать всем счастья, добра, любви и главное гармонии. Пусть мамам всегда хватает времени не только на детей, но и на себя.

Церемония награждения сопровождалась концертом, в котором приняли участие ведущие коллективы района.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА