В минувший четверг состоялась торжественная церемония награждения победителей Ленинградского областного ежегодного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры». Восемь наград в разных номинациях получил Всеволожский район.

Наградами были отмечены сотрудники КДЦ «Южный», руководитель Всеволожского ЦКД Людмила Горобий, ансамбль «Крупеничка» во главе с Галиной Юровой. Лучшей городской детской музыкальной школой (детская художественная школа, детская школа искусств) года стала Детская школа искусств имени М.И. Глинки под руководством Людмилы Беганской.

Глава 47-го региона Александр Дрозденко поблагодарил победителей за вклад в развитие отрасли:

– Учреждения культуры – это настоящие центры притяжения, в которых кипит жизнь, где можно получить новые знания и найти настоящих друзей. И заслуга в том, что и взрослые, и дети находят там для себя занятия по душе, принадлежит вам, работники культуры.

Александр Дрозденко подчеркнул, что в 2018 году объем бюджетных ассигнований на отрасль культуры составил 2,7 млрд рублей, а в 2019 году планируется выделить уже 3 млрд рублей.

Напомним, конкурс «Звезда культуры» ежегодно проводится в Ленинградской области с 2001 года по 14 основным номинациям.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти