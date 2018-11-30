В Ленинградской области всё чаще открываются молодёжные коворкинги с необычными концепциями, пропагандирующие здоровый образ жизни. Планируется, что такие площадки появятся не только во Всеволожске и Выборге, но и в Гатчине, Тихвине, Сланцах, Луге, Кингисеппе, Волосово и городе Сосновый Бор.

«Это стереотип, что в коворкингах тусуются хипстеры со смузи», – говорят инициаторы идеи. И предлагают свой, оригинальный метод привлечения молодежи на такие площадки.

Видимо, именно такой концепцией и руководствовались во Всеволожской районной администрации, когда открывали коворкинг-центр в микрорайоне Южный на улице Доктора Сотникова. Отметим, что такие площадки открываются в рамках приоритетного проекта губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Безусловно, без поддержки предпринимателей тут не обошлось. Не зря же говорят, что сегодня крупные корпорации недвижимости и девелоперы почуяли, что коворкинги – дело правильное и с большим будущим. Идею создания креативного пространства поддержала молодежь, прежде всего студенты.

– Хорошим интернетом и кофемашиной мало кого можно удивить, – говорили ребята. – Необходимо более популярное. К примеру, чтобы фото из таких центров вызывали восторг в социальных сетях. А еще, чтобы в комментариях в популярных социальных сетях писали: «Вау! Где это? Я тоже так хочу».

– Наша площадка доступна для молодежи как с материальной точки зрения, так и по удобному расположению, – отмечает руководитель коворкинга во Всеволожске Елена Лаврова. – Ребят привлекают символические цены. Занятие с тренером в тренажерном зале обойдется всего в 300 рублей в месяц, если добавить еще кроссфит, тогда стоимость составит 500 рублей в месяц. Даже те ребята, которые приходят в коворкинг для того, чтобы пообщаться, встают на разминку, играют в теннис, занимаются в залах.

Растущая популярность всеволожского коворкинга говорит за себя: эта система работает успешно. Ежедневно площадку посещают 20–30 ребят, которые тренируются в красивых спортивных залах, оснащенных современными тренажерами. Председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Алексей Орлов считает, что всеволожский коворкинг-центр задал высокую планку, на которую будут равняться другие районные молодежные клубы.

– Нынешней молодежи нужны современные пространства, которые предоставляют возможность как для работы, так и для отдыха, – не раз отмечал в своих выступлениях губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Поэтому коворкинг-центры должны быть открыты в каждом городе Ленинградской области. Особенно это актуально для территорий с интенсивной жилой застройкой, где проживает большое количество молодых людей.

– Безусловно, с точки зрения государственной политики ЗОЖ – это когда молодежь не только занимается физической культурой, а также правильно питается, выполняет требования врачей, чтобы сохранить жизненный тонус, – говорят в администрации Всеволожского района. – Мы заинтересованы, чтобы каждый молодой человек выбрал рецепт здоровья и следовал ему. В первую очередь это отказ от вредных привычек. Коворкинги будут способствовать этому.

Здоровый образ жизни – это желание каждого бросить вредные привычки и быть здоровым человеком, заниматься активным отдыхом, спортом, неважно каким. Самая главная задача – заинтересовать подростка, чтобы он захотел прийти именно в спортивную секцию или на тренировки.

– Я не употребляю ни алкоголя, ни сигарет, – говорит посетительница всеволожского коворкинга Анна Остроумова. – И здесь мы пропагандируем здоровый образ жизни. У меня, например, есть своя программа питания. Завтрак начинается с углеводов. На обед – углеводы и белки, на ужин – в основном белки. Тренировки у меня четыре раза в неделю. Ведь каждому известно, что здоровье напрямую зависит от правильного питания и спорта. И запомните, лекарства никогда не заменят движение, никакой врач не излечит, если вы сами безразличны к своему здоровью.

За последние годы молодежная политика сильно изменилась. В Ленинградской области все больше внимания уделяется организации досуга нового поколения. Ведь если у человека много времени, то он думает о том, как его заполнить. И тут перед ним открывается мир соблазнов. Молодой человек может выбрать неправильный путь. Чтобы этого не происходило, в 47-м регионе решили «культивировать» коворкинги.

При этом, как отмечают специалисты, все идет без навязывания. Просто ребята, у которых есть время и возможности, могут с пользой провести время. Бесспорно, молодежную политику необходимо внедрять постепенно. Нужны, конечно, креативные люди, способные зажечь интерес к ЗОЖ среди поколения next. Современные ребята учатся быстро, мобильно реагируют на все, что происходит в мире, имеют свое мнение и строят планы.

– Быть здоровым должно стать модой! – говорят в унисон посетители всеволожского коворкинга. – Чтобы добиться этого, необходимо создать эталон: успешный человек только тот, кто занимается своим здоровьем, любит спорт и ему чуждо всё, что может вредить здоровью, то есть сигареты, алкоголь, наркотики.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото молодёжного коворкинг-центра «Альфа»