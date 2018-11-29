В минувшую субботу в Центре культуры и досуга прошел спектакль Всеволожского народного драматического театра «Иллюзия счастья» по мотивам пьес Ф.М. Достоевского «Игрок», «Идиот» и Дядюшкин сон». Режиссер театра заслуженный работник культуры РФ Ирина Троицкая и артисты решили посвятить этот спектакль памяти Екатерины Попковой, которая была ведущей актрисой.

Совсем недавно, 29 сентября, Катя играла хористку в спектакле «Смех сквозь слезы», а 6 октября – Джесси в «Девичнике». Вот и в этот день она должна была в очередной раз выйти на сцену. В холле ЦКД стоял портрет Кати, возле которого лежали цветы, а рядом написаны такие строки:

Красивой, нежной и веселой,

Очаровательной такой,

Всегда любимой и влюбленной,

Душою вечно молодой.

С огнём в груди, с мечтою в сердце,

Недостижимой, как звезда,

И неразгаданной загадкой

Ты оставайся навсегда.

Большой зал ЦКД был, как никогда, полон. Спектакль «Иллюзия счастья» зрители видели уже не раз, но в этот день артисты играли как-то по-особенному, вызывая у людей то смех, то слезы. Некоторые актеры исполняли свои роли впервые.

По окончании спектакля И.А. Троицкая подарила букет цветов Вере Юрьевне Попковой, маме Екатерины, а та, в свою очередь, поблагодарила всех коллег дочери по театру. А зрители все хлопали и хлопали…