В Мурино при загадочных обстоятельствах исчез памятник

С улицы Центральной, 17 в поселке Мурино исчез памятник «Жителям Муринского сельского совета, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».

По данному факту сотрудники администрации Муринского поселения провели проверку, опрошены должностные лица торгового дома, с территорией которого граничит данный объект. Со слов заведующей магазином, она не знает, кто демонтировал памятник, однако таблички «Объект находится на реконструкции» установлены сотрудниками магазина. По факту вандализма глава администрации поселения Валерий Гаркавый направил заявление в 87 отдел полиции УМВД РФ по Всеволожскому району и Ленинградской области.

Екатерина Шагина, председатель Муринского совета ветеранов, обратилась с письмом в редакцию газеты «Всеволожские вести» и рассказала о случившемся на заседании районного Совета ветеранов сегодня, 29 ноября.

Напомним, что недавно нападению вандалов подвергся памятник «Читающая семья» в поселке Токсово. Там из скульптурной группы исчезла фигура мальчика, которая позже была найдена в поврежденном состоянии на свалке.