Строительством путепровода около станции Мельничный Ручей во Всеволожске займется ЗАО «АБЗ-Дорстрой». На портале Госзакупок размещена информация о том, что с компанией планируется заключить государственный контракт.

Согласно опубликованным данным, торги признаны несостоявшимися, поскольку на участие в аукционе была подана только одна заявка. Однако в соответствии с законом единственная заявка была рассмотрена, оценена и признана соответствующей требованиям. Поэтому ЗАО «АБЗ-Дорстрой» станет подрядчиком по контракту стоимостью почти 1,6 млрд рублей.

Напомним, что протяженность путепровода составит 1,2 км, расчетная скорость движения – 60 км/ч, предусмотрены четыре полосы для движения автомобилей. Окончание строительства путепровода намечено на 2022 год.

Действующий железнодорожный переезд на перегоне Всеволожск – Мельничный Ручей закрывается каждый час для пропуска пассажирских и товарных поездов. Интенсивность движения транспорта на этом участке Колтушского шоссе достигает 20 000 автомобилей в сутки. Летом ситуация осложняется из-за дополнительных электричек, которые курсируют от Финляндского вокзала в сторону дачных и садоводческих массивов.