В поселке им. Морозова проводят антитеррористические учения
Сегодня, 28 ноября, антитеррористические учения проходят в поселке им. Морозова Всеволожского района.
По сообщению Оперативного штаба, плановые мероприятия проводятся на территории нефтебазы ПАО «НК Роснефть». В них задействованы оперативные силы и средства правоохранительных органов и специальных служб, которые решают учебные задачи по предотвращению и пресечению террористических проявлений.
Передвижения транспорта и граждан на данной территории могут быть временно затруднены. О завершении мероприятий будет объявлено дополнительно.