Сегодня, 28 ноября, антитеррористические учения проходят в поселке им. Морозова Всеволожского района.

По сообщению Оперативного штаба, плановые мероприятия проводятся на территории нефтебазы ПАО «НК Роснефть». В них задействованы оперативные силы и средства правоохранительных органов и специальных служб, которые решают учебные задачи по предотвращению и пресечению террористических проявлений.

Передвижения транспорта и граждан на данной территории могут быть временно затруднены. О завершении мероприятий будет объявлено дополнительно.