Хоровая студия «Тоника» завоевала Гран-при Всероссийского конкурса

Образцовый детский коллектив «Хоровая студия «Тоника» Дворца творчества Всеволожского района стал обладателем Гран-при Всероссийского конкурса исполнительных искусств «Созвучие».

Конкурс проходил одновременно в двух концертных залах. В одном – инструментальные прослушивания, а в другом – по номинациям: «Хоровое пение», «Народный вокал», «Академический вокал», «Эстрадный вокал».

– Терпение и труд все перетрут, – рассказывает художественный руководитель Татьяна Михальская. – Кому-то требуется время, чтобы профессионально подрасти, и родителям это объясняют. А по окончании студии некоторые ребята не хотят расставаться с коллективом, ставшим ему родным.

Напомним, Образцовый детский коллектив «Хоровая студия «Тоника» Дворца детского (юношеского) творчества Всеволожского район исполняет произведения мировой классики, русские романсы и песни военных лет. В апреле 2016 года студия отметила 20-летний юбилей. Сейчас хоровая студия базируется во Всеволожском лицее № 1.

Ирэн ОВСЕПЯН