«Читающей семье» вернули сына

Жительница Токсово обнаружила пропавший элемент скульптурной композиции «Читающая семья» – похищенного вандалами бронзового мальчика. Скульптура получила повреждения, но авторы памятника обещают все восстановить и организовать торжественное открытие.

Несколько дней назад Фонд «Токсовская Перспектива» совместно с администрацией поселка Токсово готовил церемонию открытия нового памятника, который должен был украсить Привокзальную площадь. Однако планы организаторов нарушили вандалы, которые похитили элемент композиции – мальчика. Из-за этого пришлось временно демонтировать скульптуру и отправить ее на реставрацию. Работы могли бы затянуться надолго, но благодаря жительнице Токсово, которая нашла пропавшего мальчика, совсем скоро композиция будет восстановлена и займет свое место на площади.

Скульптура «Читающая семья» станет символом Дома литературы и русского языка, который планируется открыть в здании водонапорной башни.