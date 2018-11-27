Первых «колонистов» Ленинградская область примет по программе «Ленинградский гектар» в конце года. Идея благая, учитывая, что на просторах региона много неосвоенных земель. Но кто поедет к лесам, полям и оврагам; удастся ли храбрецам поднять бесхозные территории в дальних районах; чем именно они могут заняться и как при этом им будет помогать региональная власть?

Идея дальнего «гектара» стара – не как мир, конечно, но со времен советской власти. Нынче – другая история. Приезжайте, селитесь, стройте домик средь чиста поля, осваивайте, развивайте, получайте прибыль: и вам хорошо, и региону – на пользу. Но все ли так гладко на этом пути, какие «подводные камни» ожидают современных и мирных «Ермаков» – покорителей новых земель?

Ленобласть ждет своих покорителей, готовых взяться за свободные земли, их расчистку, облагораживание для развития бизнеса. Вот только какого?

Если речь идет о фермерстве, то надо четко понимать ситуацию с реализацией производимого продукта: овощей, молока, мяса и прочего. Тут вопрос упирается в инфраструктуру, с которой связана доставка необходимой техники, скота или птицы, кормов и так далее.

Владимир Скрипка, фермер:

«Дело в том, что этот гектар закинут где-то на задворки районов. Что такое гектар без коммуникаций, без ничего? Представьте, человек выйдет с лопатой и тяпкой. Техника не будет работать на одном гектаре, это невыгодно. Скорее всего люди будут покупать гектар, чтобы потом продать. То же самое происходит с дальневосточным гектаром. Я еще помню, когда учился в вузе советском, у нас был предмет политэкономия. Нужна дифференцированная земельная рента. Иными словами, чем дальше расположена земля, тем меньше человек платит за нее. Или даже ему доплачивают. Плюс надо заниматься кооперацией. Все эти гектары должны объединиться в один массив, иначе невозможно что-то сделать».

«Программа «Ленинградский гектар» должна решить три вопроса: ввести дополнительные площади в активный сельхозоборот, привлечь на территории дополнительные инвестиции и улучшить демографическую ситуацию в отдаленных районах области», – объясняет губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. К низким кадастровым процентам региональные власти намерены прибавить и другие меры финансовой поддержки. Правда, варианты дополнительных преференций пока обсуждаются.

Михаил Шконда, председатель Ассоциации фермерских и личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленобласти:

«Программа видится вполне реалистичной и перспективной. Единственное, нужно не забывать о вопросах централизованного сбыта и обучения. Потому что одно дело дать гектар, а другое – дать тому, кто сможет на нем что-то сделать. Конкурсная комиссия будет отбирать тех, кто хочет заняться фермерством, но практика показывает, что им лучше помочь, это будет эффективнее. Тем более если хочется добиться больших положительных результатов, этот шаг будет самым лучшим».

Пока, конечно, много непроработанных вопросов. Но ведь «не сразу и Москва строилась». Не раз опыт показывал, что лучше «ежа» прежде в голову забросить, чем на колючего сразу садиться. Тем более что перспективы у этого начинания есть.

Михаил Шконда: «Если учесть все аспекты, то перспектива хорошая. Я знаю, что есть очень много желающих, кто хочет переехать в сельскую местность. Таких людей очень много, их надо поймать и направить. На гектаре можно запускать любой проект, главное, чтобы была продумана система маркетинга. Почему-то наши сельскохозяйственные производители, когда организовывают производство, забывают продумать, как они ее будут сбывать».

ivbg.ru уверен, что первым 50 «колонистам-Ермакам» придется несладко: тем более что они едут в зиму. Если не будут найдены ответы на вопросы, которые мы сегодня задавали, эти первопроходцы, скорее всего, должны будут сами решать свои «гектарные» проблемы. Но искренне хочется надеяться, что у них все получится!



