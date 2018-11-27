Во Всеволожске обсудили подготовку к муниципальным выборам 2019 года

Председатель Избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский посетил с рабочим визитом Всеволожский район. Эта поездка стала пятой по счету, до конца года глава регионального избиркома планирует посетить все районы Ленобласти.

В 14 из 19 муниципальных образований Всеволожского района в следующем году должны пройти очередные выборы депутатов представительных органов, всего будет замещаться 190 мандатов.

Как сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Ленинградской области, в рамках встречи с руководителями района – главой Ольгой Ковальчук и главой администрации Андреем Низовским – были рассмотрены вопросы подготовки и проведения муниципальных выборов в сентябре 2019 года.

Михаил Лебединский подчеркнул необходимость обеспечения участковых комиссий транспортом, сейфами для хранения избирательной документации, а также компьютерами и лазерными принтерами. Также глава Леноблизбиркома обратил внимание на наличие средств видеонаблюдения на каждом избирательном участке, резервных помещений для голосования избирателей и резервных электрогенераторов. Обсуждались вопросы оснащенности помещений для голосования, их удобства для граждан, переносе помещений для голосования на первые этажи зданий.

Кроме того, в ходе рабочей поездки Михаил Лебединский встретился с главным врачом Всеволожской межрайонной клинической больницы Константином Шипачевым, а также посетил помещение избирательного участка № 220, который находится в здании поликлиники.