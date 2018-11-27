Совет депутатов города Всеволожска на сегодняшнем заседании одобрил инициативу коллег из Щеглово об объединении поселений. Теперь этот вопрос будет вынесен на общественные слушания.

Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. По его словам, решение всеволожских депутатов дает зеленый свет дальнейшему решению вопроса об объединении поселений.

Напомним, что 27 октября депутаты Щегловского поселения на внеочередном заседании совета приняли решение направить главе администрации Всеволожского района обращение о создании совместной рабочей группы для выработки стратегии решения социально-экономических проблем МО «Щегловское сельское поселение». Кроме того, было решено обратиться в совет депутатов МО «Город Всеволожск» с инициативой об объединении МО «Щегловское сельское поселение» с МО «Город Всеволожск». Андрей Низовский назвал это дальновидным решением, которое будет способствовать развитию территории и повышению качества жизни граждан.

Публичные слушания пройдут 23 декабря 2018 года в 14.00 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Щеглово, д. 11, МКУ «Щегловский культурно-досуговый центр», актовый зал.

Фото со страницы Андрея Низовского в социальной сети «ВКонтакте»