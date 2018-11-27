В Общественной палате Ленинградской области на минувшей неделе прошло награждение школьников – победителей конкурса «Мое семейное древо». В номинации «Моя семья – моя история» (5–8 класс) третье место заняла Яника Дмитриевна Харакка-Зайцева из Всеволожского района.

По условиям конкурса нужно было нарисовать свое семейное древо или приложить фотографию, на которой собралось бы несколько поколений, и рассказать о каждом члене своей семьи.

На мероприятие съехались школьники из разных уголков Ленинградской области. Председатель комиссии по образованию Вероника Каторгина искренне поблагодарила ребят и их родителей за участие в конкурсе:

– В каждой работе, каждой фотографии, каждом рассказе мы видели не только историю ваших семей, но через нее – историю нашей страны, нашей любимой Ленинградской области.

По словам Яники Харакка-Зайцевой, свой проект она посвятила истории своей семьи и ее роли в сохранении народа ижоры.

Яника с детства приобщалась к культуре своего народа: слушала старинные сказки и легенды, гуляла по древним холмам и берегу моря, изучала ижорские песни, училась традиционной вышивке.

Цель работы девочки – проследить связь нескольких поколений семьи в передаче традиций и сохранении культуры ижор – коренного народа Ленинградской области, России и мира.

Отец Яники принадлежит к роду Харакка, вместе они составили семейное древо на шесть поколений. Название род получил в те времена, когда официальных фамилий не было. В архивах члены семьи (мужчины) Яники записывались по имени своего отца. Имя Харакка (иж. птица Сорока; Деталь крыши в форме птичьих голов – оберег дома; Элемент национального женского головного убора), имеющее несколько значений в ижорском языке, семья получила за свою многочисленность и веселый нрав. Кроме того, Харакки были хорошими исполнителями песен.

– Сейчас мне 13 лет. Больше трех лет я принимаю участие в наших фольклорных коллективах, помогаю проводить занятия по ижорской культуре с детьми. Уверена, мы с моей младшей сестрой Ингой станем достойными продолжателями нашего рода, – говорит Яника.

Все конкурсанты, прошедшие на региональный уровень, получили памятные подарки, а победители – еще и сертификаты книжной сети «Буквоед».