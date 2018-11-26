Всеволожцы могут принять участие в конкурсе новогодних видеороликов

Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского района объявил конкурс видеороликов к фестивалю «Новый год к нам мчится». К участию в фестивале приглашается молодые жители района в возрасте от 14 до 35 лет.

Участникам конкурса предлагается снять видеоролик на новогоднюю тему. Работы будут оцениваться в номинациях «Сам себе режиссер» (создание авторского видеоролика на заданную тему) и «Тихо! Идет запись» (авторская озвучка готового видеоролика (отрывок из к/ф, м/ф, телепередачи и т.д.).

На фестиваль предоставляются видеоролики, снятые или созданные любыми доступными средствами, соответствующие тематике и номинациям. Заявки принимаются до 7 декабря. Просмотр видеороликов, подведение итогов фестиваля и награждение победителей состоится 15 декабря во Всеволожске – на мероприятие будут приглашены участники и все желающие зрители. Победители награждаются дипломами и ценными призами, все участники награждаются дипломами и памятными призами.

Подробная информация и положение о конкурсе доступны по ссылке.