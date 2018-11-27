Всеволожские НКО участвуют в благотворительной акции «Щедрый вторник»

Сегодня некоммерческие организации Всеволожского района Ленинградской области принимают участие во всероссийской акции «Щедрый вторник». 27 ноября – это праздник благотворительности, цель которого – объединить НКО, бизнес, госучреждения и просто всех инициативных людей ради популяризации благотворительности. В акции «Щедрый вторник» также принимают участие знаменитые артисты и политики. Участником может стать каждый, кто готов сделать доброе дело в этот период.

Например, молодые волонтеры Всеволожска задумали помочь местным бездомным собакам обрести хозяев. Для этого они связались с приютом для животных и договорились вместе провести выставку собак на центральной площади города, чтобы люди могли прийти и на месте выбрать нового члена семьи. Сейчас они собирают средства на корм, ошейники и поводки для собак, чтобы привести их на выставку. Поддержать проект «Помоги другу» можно по адресу: https://областьдобра.рф/project/225

Ленинградское областное отделение общественной организации «Общее дело» запустило во Всеволожске проект социальной рекламы на тему «Здоровая семья – будущее России!». Суть в том, чтобы показать здоровый образ жизни и традиционные семейные ценности на примере местных жителей района. Представители НКО сейчас ищут многодетные семьи, которые разделяют принципы ЗОЖ. Для них они организуют профессиональную фотосессию и на основе фото сделают плакаты, которые потом распространят на информационных площадках. Таким образом, реальные жители Всеволожского района станут символом уважения и подражания. Сбор пожертвований на проект идет на странице https://областьдобра.рф/project/226

Более подробная информация об участии всей Ленинградской области в акции «Щедрый вторник» – по ссылке https://платформа.областьдобра.рф/щедрыйвторник