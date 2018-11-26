Ряд мероприятий, направленных на укрепление межнационального сотрудничества, предлагает проводить Дом дружбы Всеволожского района. В их числе – организация этновечеров в молодежном коворкинг-центре «Альфа».

– Цель проекта – просвещение молодежи в вопросах этнокультурного многообразия народов России и зарубежных стран, – говорил руководитель Дома дружбы Всеволожского района Екатерина Еременко. – Планируется, что такие этновечера станут своеобразной презентацией, на которой представители разных национальностей посредством выступления творческих коллективов, дегустации национальной кухни, интерактивных конкурсов и викторин расскажут о своем народе. Кроме того, неплохо организовать межнациональный брейн-ринг. Думаю, что организация этой игры поможет сформировать команду эрудитов, глубже узнать историю и обычаи народов России.

– Поддержание и сохранение многокультурной уважительной среды, в которой живет население Ленинградской области уже многие годы, – важная миссия всех диаспор, общин и органов власти Ленинградской области, – говорит заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Евгений Сиренький. – Межнациональное согласие для такой страны, как Россия, где проживают представители множества народов, – залог мира, стабильности и эффективного развития государства. Важно уметь не переносить недостатки и негативные поступки отдельных представителей национальности на других людей.

Ирэн ОВСЕПЯН