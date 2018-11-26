На пересечении Шоссейной улицы и безымянной дороги в Мурино вдоль КАД появились отдельные полосы для поворотов направо и налево. Кроме того, созданы островки безопасности в границах пересечения дорог.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти, теперь поворачивающие машины не создают препятствий для проезда прямо, в результате увеличивается средняя скорость движения.

Также по поручению губернатора Александра Дрозденко дорожный комитет и «Ленавтодор» начали проработку вопроса по постановке на баланс региона безымянной дороги от перекрестка до Воронцовского бульвара. Договоренность об этом была достигнута на минувшей неделе в ходе встречи с руководством Росавтодора.