Многодетные семьи в наши дни уже не такая редкость, как ещё пару десятилетий назад, когда и на третьего-то ребёнка не каждая женщина решалась, а двое вообще считались чуть ли не верхним пределом нормы. Но эта, с позволения сказать, «мода» никогда не касалась верующих людей, для которых каждое дитя – это благословение, подарок Бога.

У православной Прасковьи и её мужа Михаила было, к примеру, одиннадцать детей, и все они выросли и стали образованными людьми. В их доме на хуторе Ракси сейчас живёт внучка Елена со своей большой семьёй. Дом этот стараниями Кораблёвых преобразился, стал современным и снаружи, и внутри, но дух многодетности здесь живёт по-прежнему. Когда Елена и Игорь шесть лет назад переехали из съемной квартиры в «родовое гнездо», у них было только трое детей – Николь, Влада и Марк, а теперь уже шестеро. На хуторе Ракси родились ещё трое – Тимофей, Анастасия и Эвелина.

Елена Анатольевна, как и многие современные женщины, долго не выходила замуж. Вначале получила экономическое образование, поработала в банковской сфере, выучилась на налогового инспектора. Карьера её складывалась весьма удачно, но без семьи всё это казалось не таким уж и важным. Настоящим смыслом ее жизнь наполнилась только с рождением детей.

Большую семью Кораблёвы не планировали, более того, врачи сказали, что у супругов, скорее всего, вообще не будет детей. Поэтому первую дочку, Николь, они, по словам Елены, восприняли как подарок Господа. Ну а потом, что нередко случается, «узелок развязался». Останавливаться на шестерых Кораблевы не собираются – Игорь говорит жене, что «мальчиков не хватает», ну а если своих больше не будет, то супруги не исключают возможности усыновления. Они даже окончили два года назад школу приёмных родителей во Всеволожске.

Имена детей удивляют своим разнообразием: здесь и русские, и иностранные. На вопрос, как родители их выбирали, Елена отвечает:

– С именем первого ребёнка мы долго не могли прийти к консенсусу. Мне к тому времени было почти 33, мужу – почти 34 года, и дочка была такой желанной. Это должно было быть что-то яркое, необычное. Родителям мы даже говорить ничего не стали. Узнали они только в роддоме, когда меня с дочкой забирали. Огорчились, конечно. Мою маму, Тамару Ивановну, многие во Всеволожске помнят – она работала парикмахером. А папа был кадровым военным.

Ну а когда вторая дочка родилась, решили, что её имя должно быть таким же красивым, как и у старшей сестры, чтобы не обижалась, – и назвали её Владой. Имя самой младшей девочки дети выбрали сами – Эвелина родилась 10 мая 2017 года.

Трое старших – школьники, все учатся в школе № 6, двое еще ходят в детский сад, малышка – пока у мамы на руках. Когда Эвелина подрастёт, она тоже вольётся в тот нескончаемый поток всевозможных занятий, в который вовлечены ей старшие братья и сёстры. Дети Кораблёвых занимаются музыкой, рисованием, спортом, иностранными языками.

Николь (родилась 1 марта 2006 года) учится изобразительному искусству во Всеволожской детской школе искусств им. М.И. Глинки, обучается игре на скрипке и фортепиано, дважды стала лауреатом первой степени международных конкурсов по хоровому пению.

Другие дети тоже занимаются во Всеволожской школе искусств. Влада (26 сентября 2007 года) учится хоровому пению и трижды стала лауреатом первой степени международных конкурсов, играет на фортепиано. Марк (21 марта 2009 года) играет на гитаре, а еще занимается баскетболом и учится рисовать. Тимофей (20 октября 2012 года) занимается на отделении раннего эстетического развития Всеволожской детской школы искусств им. М.И. Глинки. Настя (14 ноября 2014 года) ходит в ШДТ «Занимайка» (ДДЮТ).

В воскресенье все дети, кроме самой младшенькой, посещают ещё и воскресную школу.

Свой рабочий график Игорь Владимирович, у которого есть собственный небольшой бизнес, построил таким образом, чтобы успеть развезти детей по учебным учреждениям, потом – на занятия, а вечером – привезти всех домой. Был у Кораблёвых опыт и двухгодичного семейного обучения

детей, кстати, вполне успешный, да и теперь математикой они дополнительно занимаются с репетитором.

Такого серьёзного отвлекающего фактора, как телевизор, в доме нет, так что уроки дети успевают сделать вовремя, да еще и по хозяйству маме помогают. Домашние обязанности они выполняют по графику, причём мальчики даже лучше, чем девочки. Тимофей, если настроение есть, и три раза в день может кухню помыть, говорит мама.

В доме, где подрастают шестеро детей, просто невообразимая чистота и идеальный порядок. Пока всем хватает места на первом этаже, но когда Игорь, у которого, без сомнения, есть строительный талант, закончит ремонт на втором этаже, комнат добавится.

О том, как Кораблёвым удаётся и дом достраивать, и детей воспитывать, и на жизнь при этом зарабатывать, мы беседовали с Еленой Анатольевной в их уютном доме в один из ноябрьских вечеров.

– Материально трудно, наверное, ведь зарабатывает только муж?

– Да, я давно не работаю по своей специальности, но моя трудовая деятельность закончилась только 30 июня 2018 года, – рассказывает Елена Кораблёва. – Всеволожские депутаты разработали очень хорошую программу для многодетных матерей, по которой я была оформлена воспитателем группы дошкольного пребывания, то есть воспитателем своих собственных детей. В эту программу были включены мамы детей-инвалидов и многодетные матери. Для нас проводились обучающие семинары, было очень много интересных мероприятий для семей. Я получала зарплату – небольшую, но стабильную. Эта программа, к сожалению, завершилась.

Но у нас с мужем есть собственное дело – центр заточки инструментов. Три с половиной года назад мы защитили свой бизнес-план и прошли в муниципальную программу, по которой получили стартовый капитал. Спасибо большое районной администрации!

– Елена Анатольевна, каких принципов в воспитании детей вы придерживаетесь?

– Наверное, библейских принципов. Это любовь к ближнему, доброта, искренность, взаимопомощь, помощь нуждающимся, трудолюбие.

Елена и Игорь не просто стараются дать детям качественное образование, они стремятся развить в них природные способности.

– Неспособных детей, – говорит многодетная мама, – нет, просто нужно дать толчок, особенно в возрасте 4–5 лет. Этот возраст – как пластилин – лепи что хочешь. Важно в этот момент ухватить задатки детей, заинтересовать их.

– Для чего вы стремитесь дать детям столь разностороннее образование?

– Музыка и рисование помогают им раскрыться, языки – нести что-то людям. Этими дарами они смогут служить кому-то, помогать, быть полезными. Всё это поможет их самореализации.

Есть и другой момент – свободное время порождает свободные мысли. Когда дети не заняты, это нехорошо.

– Вы повышаете голос на детей? За что вы можете наказать их?

– Стараемся не повышать, потому что понимаем, что такая реакция может породить такую же реакцию. Если ребенок провинился, мы можем запретить ему гулять. Вообще, мы не ограничиваем круг общения детей, строгих рамок не устанавливаем, хотя понимаем, что дурное общество развращает добрые нравы. Детей невозможно изолировать от действительности. Наша задача – научить их жить в этом мире, но не принадлежать злу.

– Вы постоянно тревожитесь о детях? Можете ли позволить себе отпустить ситуацию или всегда находитесь в напряжении, думая о каждом?

– Совсем отпустить ситуацию неправильно. Пока дети еще не переданы в руки будущих супругов, ты имеешь над ними власть и отвечаешь за них. Но контролировать каждый шаг – это неправильно. Излишний контроль ничего хорошего не даст, он только закроет, наверное, ребёнка от родителей. Когда ребёнок видит, что ему доверяют, видят в нём личность, он стремится быть хорошим, хочет оправдать твоё доверие. Бывают моменты, когда ребёнок оступился, что-то сделал неправильно, друг в школе подбил на проступок. В этом случае поддержка ему ещё больше нужна. Беседуем, говорим, приводим примеры, анализируем ситуацию, молимся вместе.

– Что вы чувствуете, узнав о беременности?

– Каждый ребенок – это решение, вопреки распространённому мнению, что многодетные плодятся и размножаются, как мыши. Каждому ребёнку мы рады как подарку Господа. Это и труд, и благословение. Это заботы, где-то нужно наступить на себя, пренебречь своими личными интересами. Ты начинаешь жить для них, а не для себя, и подчиняешь этому всё.

Свободного времени у Елены, конечно, практически нет, но всё-таки она умудряется посидеть с хорошей книгой – любит классику, повязать, а еще выбирается со своей подругой, тоже многодетной мамой, в театр. Но всё-таки позволить себе отойти от домашних дел ей удаётся нечасто. Впрочем, поиграть с детьми в мяч во дворе дома, погулять на детской площадке – это тоже возможность расслабиться.

– Кто в вашей семье главный? К кому больше тянутся дети?

– Они тянутся и к отцу, и к матери, но в семье замечают, что ко мне больше привязан Тимофей, а Настя – папина дочка. Но потом ситуация может измениться. Мальчики, когда станут старше, будут нуждаться больше в отце, а девочки – в матери.

– Елена Анатольевна, вы ведь не только мама, но еще и жена, и хозяйка. Вы живёте в частном доме, наверное, есть и огород. Это ваша обязанность или муж помогает?

– Мы с Игорем выросли в квартирах. Когда переехали в этот дом, муж сказал: «Я не колхозник – не буду работать!». Я ответила: «Посмотрим», взяла лопату и вскопала пару грядок. Третью он копал уже сам. Сегодня всё в огороде делает он. Главное – не пилить, а спокойно ждать своего часа.

– А ещё у вас есть секреты женской мудрости?

– Жена должна быть кроткой и терпеливой. Я, конечно, не всегда и не во всём соглашаюсь с мужем, но мы стараемся спокойно решать возникающие разногласия. Все мы родом из семьи, и то, что у тебя в семье заложено, произрастает и привносится в семью, которая формируется твоими детьми, поэтому хочется заложить хороший фундамент.

– Вы мудрая жена и мудрая мать. Зачем вам еще педагогическое образование, о котором вы мечтаете?

– Мудрость вся от Бога. Я делаю только то, что должна делать. А педагогическое образование необходимо не только для того, чтобы воспитывать своих детей, – я могу быть полезна обществу.

Беседовала Нина УСТИЧЕВА

Фото Антона КРУПНОВА