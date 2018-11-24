В нынешнем году база данных налогоплательщиков Всеволожского района увеличилась на 107 тысяч человек. «Это больше, чем население города Всеволожска, которое, по официальной статистике, составляет более 75 тысяч жителей. А всего мы обслуживаем более 580 тысяч человек», – говорит начальник Федеральной налоговой инспекции России во Всеволожском районе Валерий Котляров.

Сам он родом с Кубани, из Ейска. Учился в Адыгее, работал в Калининграде, а потом переехал в Ленинградскую область. Сегодня Валерий Николаевич признается, что работа здесь стала самой интересной и увлекательной, а главная его задача – постепенно вывести предпринимателей из тени. При этом важно не навредить бизнесменам. От этого станет ещё хуже. Но правильными административными методами можно поднять всех «на чистую воду». Тогда и налоги станут поступать в бюджет, и жизнь станет лучше.

Средний класс – опора экономики

– 21 ноября – День работника налоговых органов. Валерий Николаевич, с праздником Вас! Такой вопрос: от взыскания налогов зависят и благосостояние наших граждан, и бюджет. С какими цифрами пришли к вашей профессиональной дате?

– За восемь месяцев нынешнего года ИФНС во Всеволожском районе собрало 23,4 млрд рублей. Так получилось, что эта сумма на 0,6 процента меньше прошлогодней. Сложная ситуация возникла в первом квартале 2018 года. Именно тогда несколько крупнейших налогоплательщиков района перешли в ведение Межрегиональной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам, в город Москву. Из-за этого мы лишились ряда налогов. Эти деньги, по сути, играли большую роль в наших показателях. Но, как оказалось, сокращение поступлений от крупных налогоплательщиков не такой уж больной удар для районной инспекции. Думаю, что к концу нынешнего года мы придем с такими же показателями, как в 2017-м.

– Выходит, на фоне сокращения поступлений от ведущих компаний складывается достаточно радужная картина. За счет чего удалось пополнить брешь и выкрутиться из непростой ситуации?

– Как ни банально это звучит, изыскать средства и добиться хороших результатов получилось благодаря внутренним резервам. Несмотря на серьезные потери, которые образовались из-за того, что у нас забрали налогоплательщиков, удалось найти общий язык с индивидуальными предпринимателями и юрлицами района. Не зря говорят, что малый и средний бизнес – опора экономики. В данный момент мы под микроскопом изучаем возможности среднего класса и осторожно, стараясь не напугать, путем переговоров, стараемся дисциплинировать и побудить к уплате налогов.

– Не думаете, что, попав под прицел налоговиков, предприниматели начнут нервно курить в сторонке. Вот еще в начале 90-х тандем фискалов и плательщиков расценивался как союз волка с овцой…

– Методы работы с предпринимателями за последние годы резко изменились. Мы не машем шашкой в повседневной работе. Наоборот, постоянно проводим разъяснительную работу. Только так казна будет пополняться налоговыми поступлениями, а страна процветать. Сегодня многие бизнесмены Всеволожского района поняли, что лучше выходить из тени, платить налоги и спать спокойно.

– Не секрет, что российская экономика держится на нефтяных котировках. За последние четыре года стоимость бочки «черного золота» заметно присела. Экономисты находятся в поисках альтернативных источников пополнения государственной казны. Много слов говорят о том, что надо стимулировать малый и средний бизнес. Вы верите, что эта сфера станет бюджетообразующей?

– Любая капиталистическая система основана на развитии малого и среднего предпринимательства. А о том, что эта сфера имеет большие перспективы, говорят цифры. Только в нашем районе за последний год число индивидуальных предпринимателей увеличилось на 2 тысячи человек и составило более 11 тысяч. Такого в динамике работы ИФНС во Всеволожском районе еще не было. Статистика свидетельствует: грамотность населения в сфере ведения бизнеса и налогооблажения растет. Это доказывает, что физические лица спешат легализовать свой бизнес.

– С чем связана предпринимательская метаморфоза?

– В последнее время в России всерьез начали поддерживать предпринимателей. Государство понимает, что необходимо научить бизнесменов грамотно вести свое дело и вовремя платить по счетам. В стране начата серьезная работа по легализации неофициальной экономики. Налоговая инспекция Всеволожского района всегда открыта к сотрудничеству. Сегодня многие налогоплательщики заметили, что фискальное законодательство меняется и становится комфортным.

Надо признаться, что российская налоговая служба, формируя налоговую политику, ориентируется и на западные страны. Во многих европейских государствах экономическая политика и благосостояние зависят от работы малого и среднего бизнеса. Налоги, которые платят «середнячки», формируют основу бюджета.

– Некоторым предпринимателям лишнее внимание фискалов не нравится. Есть такие бизнесмены, которые считают, что налоговики их станут ловить, как тушканчиков, и наказывать за любую повинность. По каким принципам вы работаете?

– Главное – открытость. Необходимо вести диалог с бизнесом, совместно находить компромисс в непростых ситуациях. Мы приглашаем предпринимателей на разговор, а не на ковер. В ходе беседы объясняем, что декларировать доходы выгодно. Налоговики ни в коем случае не заглядывают в карман налогоплательщика. Да, задача фискальных органов – усердно трудиться, пополняя бюджет страны, но принимать решительные меры, закрывать и пугать предпринимательское сословие мы не собираемся.

Как известно, существуют административные и экономические меры воздействия. Их исполнение должно быть без перегибов. Для этого вводится система общего декларирования доходов самозанятых граждан. Проще говоря, государство дает возможность, показав доходы, легализоваться и впредь ничего не укрывать. Пришло время работать прозрачно. Нам нужны честные налогоплательщики.

Однодневкам путь заказан

– Иногда складывается впечатление, что чиновники любят налогоплательщиков весьма странной любовью. То с установкой контрольно-кассовых аппаратов поторопились, то сейчас самозанятых решили данью обложить… Объясните, в чем выгода простому репетитору, который преподает на дому, выйти из тени?

– Один чисто бухгалтерский нюанс. Для самозанятых установлена простая форма отчетности, которая намного легче, чем у индивидуальных предпринимателей. ИПшники, как и юридические лица, обязаны вести достаточно сложную финансовую смену расходов и доходов. Этот процесс требует привлечения специалистов, хорошо разбирающихся в финансах и бухгалтерии. А вот самозанятым достаточно представить ежегодный налоговый отчет. И всё.

– Сколько должен заплатить самозанятый владелец квартиры, который сдает ее в аренду?

– В настоящее время преждевременно говорить о перспективах налогообложения самозанятых в рамках даже Ленинградской области, поскольку в ноябре 2018 года Госдума России одобрила законопроект в третьем чтении только лишь о введении в качестве эксперимента специального налогового режима для самозанятых граждан. В пилотном проекте он будет запущен только в четырех регионах – в Москве, Московской и Калужской областях и в Республике Татарстан. Эксперимент продлится десять лет – с 1 января 2019 до конца 2028.

Новый налоговый режим предназначен для граждан, получающих доход от своей деятельности, но которые не имеют по такой деятельности ни работодателя, ни наемных работников. Для тех, кто оказывает услуги физлицам, ставка составит 4%, а для работающих с юрлицами – 6%. Специальным режимом могут воспользоваться граждане, чей доход не превышает 2,4 млн руб. в год! От обязательных пенсионных взносов самозанятые граждане освобождаются.

– Почему не упростить систему налоговой отчетности для малого и среднего бизнеса? Некоторые предприниматели жалуются, что бланки на услугу в семь рублей приходится хранить годами. Система слишком мудреная…

– Сегодня для малого и среднего бизнеса предусмотрена достаточно упрощенная система налогообложения.

– Конечно, предприниматели не все белые и пушистые. Как добиться, чтобы все исправно платили налоги? За рубежом уклонение от налогов считается таким же преступлением, как уголовное. От таких налогоплательщиков бюджет может превратиться в сито…

– Некоторые предприниматели лукавят, занижая площадь арендуемых помещений, а как известно, от квадратных метров зависит налогообложение. Наши специалисты из службы оперативного контроля были потрясены, когда проводили рейды в этом году. В некоторых магазинах, букмекерских конторах, торговых павильонах оказалось, что метраж указали вдвое, а то и втрое меньше задекларированного. Но даже таких нарушителей мы стараемся не наказывать. В первый раз выносим предупреждение и только потом принимаем соответствующие меры. Аналогичная система и с налогоплательщиками, которые задолжали небольшую сумму.

– Сегодня единый реестр юридических лиц и предпринимателей нуждается в актуализации. Не секрет, что открываются фирмы-однодневки, которые проворачивают разные махинации. Как решаете проблему?

– В данный момент мы ликвидируем такие организации. По последним данным, в едином реестре зарегистрировано 7078 юрлиц, из которых отчетность предоставляют лишь 60 процентов. С недавних пор мы законодательно получили возможность закрывать такие сомнительные структуры. Если в течение года не было движения по расчетным счетам юрлица или ИП и не представлена налоговая отчетность, мы можем ликвидировать такие структуры в одностороннем порядке, а директора на три года дисквалифицировать, запретить ему возглавлять или учреждать юрлица. Сомнительным фирмам не место в нашем реестре.

– В каком секторе больше всего середнячков?

– В последнее время в нашем районе все чаще открываются небольшие кофейни, где можно съесть булочку и выпить горячий напиток. Больше появляется и маленьких пекарен. Заметно, что этим бизнесом занимаются люди, которые знают в этом деле толк.

– Недавно в сфере общественного питания появился еще один гигант ресторанного бизнеса – «Токио-СИТИ». Это хорошо или плохо?

– Многие рестораны, которые открываются во Всеволожске, терпят убытки.

– Наверное, из-за этого закрылся МакДоналдс?

– Я негативно отношусь к американскому общепиту. Думаю, что этот сектор пришел к нам как незваный гость и пользуется незаслуженной популярностью.

– Как складывается сотрудничество с районной администрацией?

– Отлично! У меня достаточно большой опыт работы в разных инспекциях – как Калининградской, так и Ленинградской области. Однако лучше всего обстоят дела во Всеволожском районе. В тандеме с главой администрации Андреем Низовским, с руководителями районного Управления полиции, отдела Следственного комитета, городской прокуратуры и, конечно же, с городским судом представляется возможным выстраивать самые конструктивные и полезные для нашего района диалоги.

– Что главное в работе налоговика?

– Пополнение бюджета, креативность и уважение к налогоплательщику. А еще, любой сотрудник не должен забывать о семье. Любовь к близким формирует и воспитывает отношение к людям. Необходимо искать новые подходы в работе с налогоплательщиками. В действующем законодательстве есть все возможности для того, чтобы предприниматели могли прозрачно вести учет.

– Сколько человек работает в инспекции?

– Всего 241. Это люди, которые понимают меня с полуслова. Признаюсь, когда два года назад я только пришел работать в коллектив, были некоторые сложности и трения. Этот этап мы с легкостью миновали. Теперь – мы одна сплоченная команда единомышленников, у которой основная цель – пополнение бюджета. Каждый сотрудник вносит свою лепту в это важное для государства дело.

В завершение нашей беседы хотелось бы поздравить коллектив ИФНС по Всеволожскому району с Днем работника налоговых органов Российской Федерации.

Беседовала Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона КРУПНОВА