Во Всеволожске открыли выставку рисунков детей Донбасса

В минувшую пятницу, 23 ноября, в КДЦ «Южный» состоялось открытие выставки рисунков детей Донбасса и детей, проживающих в зонах локальных вооруженных конфликтов, «Пусть не будет войны никогда!». Посетить выставку можно до 27 ноября.

Открыл мероприятие руководитель Музея воинской доблести Донбасса Герман Владимиров:

– Выставочный проект был создан на базе Дома дружбы Ленинградской области. Фундамент нашей выставки – это рисунки тех ребят, которые сейчас живут в очень тяжелых условиях. Эти рисунки – настоящий крик души детей, находящихся в зоне боевых действий.

Также к гостям обратилась глава района Ольга Ковальчук:

– Когда мы видим эти рисунки, мы должны задуматься на тем, что мир – это очень хрупкая вещь, которая при неосторожном обращении может треснуть и расколоться по швам. Мы привыкли к тому, что у нас есть все необходимое, а эта маленькая выставка еще раз напомнит нам о том, что есть те, кому приходится выживать в ужасных условиях.

Помимо рисунков детей, здесь также представлены экспонаты музея «Воинской доблести Донбасса». Также здесь представлена серия гравюр «Связь поколений». Ее автор – бывший боец батальона «Спарта» А. Плотников. Гравюры он выполнил на стеклах с развалин Донецкого аэропорта. Экспозиция создана по инициативе ряда общественных организаций при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области и выставлялась в Доме дружбы региона.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото пресс-службы ВМР