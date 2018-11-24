На расширенном заседании Общественной палаты Всеволожского района, прошедшем 23 ноября, состоялось обсуждение 105-го областного закона «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области». По этому закону предоставляются участки многодетным семьям.

Об основных изменениях, которые должны быть внесены в закон с точки зрения местных властей, рассказала депутат Всеволожска Юлия Посудина. В частности, отсутствуют документы территориального планирования, что требует дополнительного финансирования, источники которого в законе не определены. Кроме того, земля под ИЖС может быть выдана только в границах населенных пунктов, что также ограничивает возможные варианты. И, наконец, жители Всеволожского района сейчас могут получить участок в аренду только в районе, где они зарегистрированы.

Депутат Законодательного собрания Ленобласти Алексей Ломов сообщил, что необходимые правки вносятся – с 2019 года участки будут выдаваться гражданам в собственность. А документом, который будет удостоверять право семьи на получение земли, станет сертификат. Основным отличием усовершенствованной системы станет то, что семья сможет сама выбрать не только район Ленинградской области, в котором она захочет строить дом, но и способ приобретения участка – на торгах, на вторичном рынке или, например, в СНТ.

– Разумеется, после сегодняшнего заседания Общественной палаты Всеволожского района длинная очередь многодетных семей, ожидающих получения земельного участка по 105-му областному закону, волшебным образом не рассосется, – прокомментировал итоги встречи глава районной администрации Андрей Низовский. – Этот закон во многих поселениях нашего района просто «не помещается» в границы населенных пунктов, в требования предоставлять именно земли ИЖС, обеспеченные вдобавок инженерными сетями и дорогами. Но результат есть, потому что за одним столом встретились депутаты, те, кто может неисполнимый закон переписать, и те, кто этого давно хотят – администрации района, поселений и, главное, активисты из числа многодетных семей. Разговор получился. Потому что есть общее понимание проблематики, терминологии, полномочий различных структур.