Во Всеволожском районе обсуждают вопросы межнациональных отношений

В Ленинградской области зарегистрировано 338 религиозных организаций и 18 конфессий. Об этом сегодня, 23 ноября, на заседании по межнациональному сотрудничеству Всеволожского района рассказал начальник областного департамента по межнациональным и межконфессиональным отношениям Евгений Сиренький.

– В последнее время межнациональные советы стали местом конструктивного диалога, – сообщил чиновник. – На таких площадках обсуждаются самые злободневные вопросы, принимаются важные решения. В нынешнем году число национальных диаспор в Ленинградской области увеличилось еще на одно объединение. В регионе зарегистрировалась чувашская диаспора.

По словам Евгения Сиренького, департамент провел масштабное исследование, в ходе которого выяснилось, что 72 процента жителей региона положительно относится к межнациональным вопросам.

По его словам, за последние годы в Ленинградской области годы не зафиксировано ни одного конфликта на этнической почве. А во Всеволожском районе, где проживают представители разных национальностей, не наблюдается «межэтнического эгоизма».

– Порой, правда, некоторые СМИ выдают бытовые конфликты за межнациональные, – отмечает начальник департамента. – Такие слухи, разрастаются, как снежный ком и могут спровоцировать цепную реакцию. Нельзя допускать такого. Кроме того, так получается, что на областные мероприятия собираются все представители диаспор. А вот друг к другу на праздники национальные диаспоры ходят редко. Хотелось бы, чтобы они не игнорировали друг друга, а дружили.

Как сообщила руководитель Дома дружбы Всеволожского района Екатерина Еременко, в этом году в районе провели 18 мероприятий, направленных на укрепление добрососедских отношений между разными национальностями.

– В рамках программы «Гармонизация межнациональных отношений» было выделено 500 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом эта сумма выросла почти вдвое. В следующем году в районе пройдет фестиваль «Созвучие культур». Символ этого праздника в деревянная ладья «приплыла» с предыдущего праздника, который прошел с участием губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в Приозерске, – рассказала Екатерина Еременко

Отметим, что в топ-10 лучших областных проектов вошел всеволожский «Поезд дружбы», запущенный в Дубровском городском поселении. Инициатива стала лучшей и получила в качестве поощрения 50 тысяч рублей.

Ирэн ОВСЕПЯН